Κορονοϊός: Θρίλερ στην Κίνα - Οι επιστήμονες αρνούνται να μιλήσουν στον Π.Ο.Υ!

Φαίνεται πως οι υποψίες όλων για την έναρξη της πανδημίας έχουν αρχίσει και παίρνουν «σάρκα και οστά».

Το κλιμάκιο του Π.Ο.Υ. βρίσκεται στην Ουχάν για να ερευνήσει το πώς ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, ωστόσο φαίνεται πως μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι.

Και αυτό, γιατί αρκετοί Κινέζοι επιστήμονες αρνούνται να μιλήσου με τον Π.Ο.Υ., προφανώς επειδή φοβούνται την Κυβέρνηση της χώρας, η οποία δεν διστάζει να φυλακίσει ή ακόμα και να εξαφανίσει (!) όποιον δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, ένα ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο «Outbreak: The Virus That Shook The World», φιλοξενεί τις δηλώσεις γιατρού, ο οποίος επιβεβαιώνει τα όσα διαδραματίζονται στην Ουχάν αυτές τις μέρες.

«Μας είπαν να μην μιλάμε. Οι ηγέτες της Περιφέρειας είπαν στα νοσοκομεία να μην μιλήσει κανείς. Κανείς μας δεν έχει αμφιβολία για το πώς μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο ο ιός», ανέφερε ο συγκεκριμένος γιατρός, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα για να προστατευτεί.

Μάλιστα, στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν και αποδείξεις πως από τις 5 Ιανουαρίου και για 12 ημέρες ο ιός απλωνόταν στην Κίνα, με τις Αρχές της χώρας να αναφέρουν... 0 κρούσματα!

