ΗΠΑ: Έτσι θα γίνει η παράδοση των πυρηνικών όπλων από τον Τραμπ στον Μπάιντεν

Γενικότερα, η βαλίτσα με τους εξοπλισμούς και τον κωδικό για τον πυρηνικό πόλεμο δίνεται από τον στρατιωτικό αξιωματούχο που ακολουθεί τον Πρόεδρο στον διάδοχο του μόλις ορκιστεί ο επόμενος πρόεδρος.

Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν 2 τέτοια χαρτοφυλάκια. Το ένα θα το έχει ο Ντόλαντ Τραμπ στην Φλώριντα και θα είναι ενεργό μέχρι τις 11.59.59 οπότε και θα ορκιστεί ο Τζο Μπάιντεν.

