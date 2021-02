Θλίψη: Πέθανε ο Σκριτς της σειράς Saved by the Bell

Ο 44χρονος Diamond ανακάλυψε ότι έχει καρκίνο όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί επειγόντως εξαιτίας έντονων πόνων

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Ντάστιν Ντάιμοντ (Dustin Diamond), ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Saved by the Bell» («Πριν Χτυπήσει Το Κουδούνι»). Ο 44χρονος Diamond ανακάλυψε ότι έχει καρκίνο όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί επειγόντως εξαιτίας έντονων πόνων. Η ανακοίνωση είχε γίνει στο προφίλ του στο Facebook από την ομάδα του.

O ηθοποιός Ντάστιν Ντάιμοντ (Dustin Diamond) εβραϊκής καταγωγής, έγινε γνωστός στον ρόλο του «Samuel "Screech" Powers» στη σειρά «Saved by the Bell». Ήταν και μουσικός, ενώ είχε φτιάξει και μία μέτα μπάντα, τους «Salty The Pocketknife». Η θρυλική σειρά των 90s «Πριν Χτυπήσει Το Κουδούνι» έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 1989 και επανήλθε 30 χρόνια μετά από την πρώτη της προβολή, χωρίς όμως τη συμμετοχή του Ντάστιν Ντάιμοντ (Dustin Diamond).

