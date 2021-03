Χρυσές Σφαίρες 2021:Oι Νικητές, η Virtual Tελετή και οι Πρωταγωνιστές που έλαμψαν από τα σπίτια τους

Η 78η τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες ολοκληρώθηκε φέτος με πολλές «πρωτιές» και εκπλήξεις λόγω της πανδημίας.

Με τις οικοδέσποινες Τίνα Φέι και Εϊμι Πόλερ να δίνουν το ρυθμό της βραδιάς από τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες αντίστοιχα και τους υποψήφιους και νικητές στα σπίτια τους, η online εκδήλωση εγκαινίασε παραδοσιακά την εποχή των απονομών που θα ολοκληρωθεί με τα Όσκαρ στις 25 Απριλίου.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες τo «Nomadland» θριάμβευσε στην κατηγορία «Δράμα» με την Κλόι Ζάο να γίνεται η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει και τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας, μετά τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ το 1983 (Γεντλ).

Στην κατηγορία «Κωμωδία» το σίκουελ του Μπόρατ «Borat Subsequent Moviefilm», «σάρωσε» με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας και Α' Ανδρικού Ρόλου στον Σάσα Μπαρόν Κοέν. Στους υπόλοιπους ρόλους πολλά από τα φαβορί έμειναν εκτός: αντί για την Ολίβια Κόουλμαν η Έμα Κόριν, αντί για τη Βαϊόλα Ντέιβις η Αντρα Ντέι, αντί για την Γκλεν Κλόουζ η Τζόντι Φόστερ, αντί για την Μαρία Μπακάλοβα, η Ρόζαμουντ Πάικ.

Απόλυτος κυρίαρχος στις τηλεοπτικές κατηγορίες ήταν η σειρά «The Crown» καθώς κέρδισε βραβεία σε όλες τις κατηγορίες που ήταν υποψήφια. Βραβεία απέσπασαν επίσης οι σειρές Schitt's Creek και Queen's Gambit.

Στους μεγάλους «χαμένους» της βραδιάς περιλαμβάνεται το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ, που έφυγε από την απονομή με άδεια χέρια αν και είχε εξασφαλίσει έξι υποψηφιότητες.

H φετινή τελετή επισκιάστηκε από το σάλο που ξέσπασε πρόσφατα μετά την αποκάλυψη ότι η Éνωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που παραδίδει τα βραβεία δεν έχει ούτε ένα μαύρο μέλος. «Ευχαριστώ την κάτασπρη Ένωση Ξένου Τύπου» είπε χαρακτηριστικά ο Σάσα Μπάρον Κοέν, παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Ηθοποιοί και πρωταγωνιστές φόρεσαν τα καλά τους, βάφτηκαν, χτενίστηκαν και αντί για το Κόκκινο Χαλί πόζαραν στα σπίτια, τις αυλές και τις γειτονιές τους.

Το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille για το σύνολο της προσφοράς της παρέλαβε η Τζέιν Φόντα.

https://www.instagram.com/p/CL3ERFFllYx

H Tζέιμι Λι Κέρτις

https://www.instagram.com/p/CL3M2eKldju

Η Γκλεν Γκλόουζ...με κάζουαλ ενδυμασία ποζάρει στα χιόνια

https://www.instagram.com/p/CL2y3kUlby8

Η Αμάντα Σέιφριντ

https://www.instagram.com/p/CL2wyn6lQ59

Η Κέιτ Χάντσον

https://www.instagram.com/p/CL2ri68lIWD

Ο Κέβιν Μπέικον

https://www.instagram.com/p/CLebs7kjUgv

Ακολουθούν αναλυτικά όλοι οι νικητές ανά κατηγορία:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Nomadland

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Borat Subsequent Moviefilm

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κλόι Τζάο, Nomadland

Καλύτερο Σενάριο

Άαρον Σόρκιν, Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Καλύτερος Ηθοποιός – Δράμα

Τσάντγουικ Μπόουzμαν, Ma Rainey’s Black Bottom

Καλύτερη Ηθοποιός – Δράμα

Όντρα Ντέι, The United States vs. Billie Holiday

Καλύτερος Ηθοποιός – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Σάσα Μπάρον Κοέν, Borat Subsequent Moviefilm

Καλύτερη Ηθοποιός – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόζαμουντ Πάικ, Ι Care a Lot

Καλύτερος Ηθοποιός Β’ Ανδρικού Ρόλου

Ντάνιελ Καλούγια, Judas and the Black Messiah

Καλύτερη Ηθοποιός Β’ Γυναικείου Ρόλου

Τζόντι Φόστερ, Ο Μαυριτανός

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Minari, ΗΠΑ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul

Καλύτερο Τραγούδι

Io Si (Seen), Η Ζωή Μπροστά

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το Soul

Τηλεόραση

Καλύτερο Δράμα

The Crown (Netflix)

Καλύτερη Κωμωδία

Schitt’s Creek (CBC)

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

The Queen’s Gambit (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός – Δράμα

Τζος Ο’Κόνορ, The Crown

Καλύτερη Ηθοποιός – Δράμα

Έμα Κόριν, The Crown

Καλύτερος Ηθοποιός – Κωμωδία

Τζέισον Σουντέκις – Ted Lasso

Καλύτερη Ηθοποιός – Κωμωδία

Κάθριν Ο’Χάρα, Schitt’s Creek

Καλύτερος Ηθοποιός – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Μαρκ Ράφαλο, I Know This Much Is True

Καλύτερη Ηθοποιός – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Άνια Τέιλορ-Τζόι, The Queen’s Gambit

Καλύτερος Ηθοποιός Β’ Ανδρικού Ρόλου

Τζον Μπογιέγκα, Small Axe

Καλύτερη Ηθοποιός Β’ Γυναικείου Ρόλου

Τζίλιαν Άντερσον, The Crown

