Σοκάρει η Ντέμι Λοβάτο: «Έπεσα θύμα βιασμού ως έφηβη -Ο δράστης ήταν γνωστός μου και δεν τιμωρήθηκε»

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Ντέμι Λοβάτο αποκάλυψε πως είχε πέσει θύμα βιασμού ως έφηβη και όταν μίλησε για το περιστατικό δεν άλλαξε τίποτα, φωτίζοντας ένα ολόκληρο δίκτυο συγκάλυψης στη βιομηχανία του θεάματος.

Για το...σκοτάδι πίσω απο τα λαμπερά φώτα του Χόλιγουντ μίλησε η τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο που ξεκίνησε τη καριέρα της στη παιδική τηλεοπτική σειρά Barney & Friends σε ηλικία 7 ετών.

H 28χρονη σήμερα τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε οτι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και το χειρότερο από όλα είναι πώς ήταν αναγκασμένη να «βλέπει αυτό το πρόσωπο συνέχεια» μετά από όλο αυτό.



«Η δική μου ιστορία #MeToo είναι: εγώ να λέω σε κάποιον ότι κάποιος μου το έκανε αυτό και κανείς να μην υφίσταται τις συνέπειες για αυτό », είπε η 28χρονη Λοβάτο -ένα ακόμη παιδί-θαύμα του Xόλιγουντ που δυσκολεύθηκε να μεγαλώσει φυσιολογικά.

Δεν αποκαλύπτει το όνομα του δράστη λέει ωστόσο ότι το περιστατικό έγινε όταν εργαζόταν στο κανάλι της Disney στο τέλος της δεκαετίας 2000.

Ήταν η εποχή λέει που «ήμουν μέρος αυτού της ομάδας της Disney που δημόσια έλεγαν ότι…περιμένουν μέχρι το γάμο» και έκαναν αναφορές σε δαχτυλίδια αγνότητας, κοσμήματα που συμβολίζουν τον…όρκο παρθενίας μέχρι το γάμο.

Το δαχτυλίδι αυτό φόρεσαν κατά καιρούς όλα τα πρώην «παιδιά θαύματα» της μιντιακής αυτοκρατορίας, από τους Jonas Brothers μέχρι τη Μάιλι Σάιρους και τη Σελένα Γκόμεζ.Η ίδια η Λοβάτο φορούσε αυτό το «κόσμημα αγνότητας» το 2008 όταν έγινε διάσημη μέσα από το φιλμ Camp Rock του Disney Channel σε ηλικία 15 ετών.



Η Λοβάτο περιγράφει μία συναινετική εμπειρία που κατέληξε τραυματική: «Είχαμε έρθει κοντά αλλά κάποια στιγμή είπα, δεν θα προχωρήσουμε άλλο, είμαι παρθένα και δεν θέλω να γίνει έτσι. Αλλά αυτό δεν είχε σημασία για εκείνους, το έκαναν ούτως ή άλλως.

Και εγώ εσωτερίκευσα την εμπειρία και είπα στον εαυτό μου ότι ήταν δικό μου λάθος, γιατί πήγα ακόμα στο δωμάτιο μαζί του, εξακολουθούσα να συνδέομαι μαζί του». Η τραυματική της εμπειρία και η πίεση που δεχόταν να διατηρήσει μια εικόνα αγνότητας είπε, οδήγησαν στη βουλιμία και το κακό που έκανε στον εαυτό της εκείνη την εποχή. Χρειάστηκε να παλέψει εσωτερικά για να αναγνωρίσει το βιασμό.

«Το κορίτσι από το νότο που είχε μεγαλώσει με χριστιανικές αρχές μέσα μου δεν το έβλεπε έτσι…» ακούγεται να λέει στο ντοκιμαντέρ το κορίτσι που πάλεψε με τους δαίμονές του για χρόνια.

Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε επίσης με ποιον μοιράστηκε το τραύμα της εκείνη την περίοδο. Είπε όμως ότι μιλάει δημόσια «γιατί ο καθένας στον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να μιλάει όταν νιώθει άνετα να το κάνει».

Η συγκλονιστική της εξομολόγηση είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας που αποκάλυψε η Λοβάτο στο αυτοβιογραφικό της ντοκιμαντέρ στο YouTube με τίτλο Demi Lovato: Dancing with the Devil που έκανε πρεμιέρα χθες στο φεστιβάλ South by Southwest (SXSW).



Η Λοβάτο μιλάει για τις διατροφικές διαταραχές, τον εθισμό της στις ουσίες και την σχεδόν μοιραία υπερβολική δόση που λίγο έλειψε να της στερήσει τη ζωή το 2018. «Έπαθα τρία εμφράγματα. Έπαθα καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι είχα πέντε με δέκα λεπτά ζωής ακόμη.»

Στο ντοκιμαντέρ μιλάει για όσα έζησε γιατί δε θέλει όπως λέει να τα ξαναζήσει, αλλά και για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που παλεύουν με τις εξαρτήσεις.

Η Λοβάτο έδωσε μάχη με την κατάθλιψη, τη διπολική διαταραχή και τις εξαρτήσεις.Και βγήκε νικήτρια. «Έχω πολλές ζωές, σαν τις γάτες. Είμαι στην ένατη ζωή μου. Είμαι έτοιμη να επιστρέψω σε αυτό που αγαπάω να κάνω, που είναι η μουσική»

Τον περασμένο Ιανουάριο η Λοβάτο είχε τραγουδήσει μεταξύ άλλων στο ειδικό πρόγραμμα της αμερικανικής τηλεόρασης για την τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Όλα κρέμονται σε μια κλωστή! Η... Μεγάλη Παρασκευή των αποφάσεων - Άρση μέτρων ή παράταση;