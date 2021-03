Όσκαρ 2021: Είναι...πολλά τα λεφτά και το infographic του Νewsbomb.gr το αποδεικνύει!

Διαφορετική, προσαρμοσμένη στα νέα υγειονομικά δεδομένα θα είναι φέτος η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, που μετατέθηκε για τις 25 Απριλίου καθώς η πανδημία…δεν άφησε αλώβητο το Θείο Όσκαρ, ούτε και το Χόλιγουντ

Σε μία δύσκολη χρονιά για τη βιομηχανία του θεάματος θέατρα έκλεισαν, διανομές ταινιών καθυστέρησαν και παραγωγές εκατομμυρίων δολαρίων καθυστέρησαν.

Μέσα στην κινηματογραφική αυτή «δυστοπία» ωστόσο οι άνθρωποι που δημιουργούν, διανέμουν, παρακολουθούν, προωθούν και γράφουν για ταινίες προετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς, τα Όσκαρ.

Ο λαμπερός θεσμός γεμίζει ταμεία και σπάει κάθε χρόνο τα ρεκόρ, όπως δείχνουν τα πολλά μηδενικά απο τους αριθμούς της τελετής.

Με email του προς τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ο πρόεδρος Ντέιβιντ Ρούμπιν είπε ότι η συμμετοχή του του κοινού θα είναι φέτος περιορισμένη στην τελετή, η οποία θα μεταδοθεί φέτος από διάφορες τοποθεσίες φέτος, ανάμεσά τους και το περίφημο Dolby Theatre.

Οι μόνοι που θα παρουσιαστούν αυτοπροσώπως θα είναι «οι υποψηφίοι, οι συνοδοί τους και οι παρουσιαστές» είπε σε μία εκδήλωση που θα μαγνητοσκοπηθεί για «ένα ακροατήριο εκατομμυρίων ανθρώπων που θα παρακολουθούν και θα πανηγυρίζουν από όλο τον κόσμο».

Οσκαρ 2021: Οι υποψηφιότητες

Πριν από λίγες ημέρες η Αμερικανική Ακαδημία ανακοίνωσε τις τελικές υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2021.

Ελληνικό άρωμα στα Όσκαρ

Ανάμεσα στους υποψήφιους συναντάμε και δύο Έλληνες. Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του στη «The Trial of the Chicago 7» (Δίκη των 7 του Σικάγου) ενώ ο Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ στο «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ.

Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

Ξεχωρίζει η ταινία «Mank» του Netflix που κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας αλλά και Α’ ανδρικού ρόλου, για την ερμηνεία του Γκάρι Όλντμαν.

Έξι ακόμα ταινίες απέσπασαν έξι υποψηφιότητες η καθεμία. Πρόκειται για τις: «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal», και «The Trial of the Chicago 7».

Όλες οι παραπάνω ταινίες είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας παρέα με το «Promising Young Woman» ένα ιδιαίτερο φεμινιστικό θρίλερ εκδίκησης που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού δύο γυναίκες διεκδικούν το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Είναι η Κλόι Ζάο, υποψήφια για το «Nomadland» και η Έμεραλντ Φένελ που διεκδικεί το Όσκαρ για το «Promising Young Woman».

Στις ερμηνευτικές υποψηφιότητες 9 είναι οι μη λευκοί που πήραν θέσεις στις τέσσερις πεντάδες, ενώ ο Στίβεν Γιουν είναι ο πρώτος ασιατικής καταγωγής ηθοποιός που διεκδικεί Οσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η υποψηφιότητα για το Οσκαρ β’ γυναικείας ερμηνείας στην συμπρωταγωνίστριά του στο «Minari», Γιου-Γιανγκ Γιουν, που ενσαρκώνει τη γιαγιά της οικογένειας των Κορεατών μεταναστών, με εξαιρετική αμεσότητα.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:



Καλύτερη Ταινία

«Nomadland»

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

«Mank»

«Minari»

«Promising Young Woman»

«The Father»

«Sound of Metal»

«Judas and the Black Messiah»

Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι Αϊζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Άσπρο Πάτο»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Ριζ Αχμεντ για το «Sound of Metal»

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Γκάρι Ολντμαν για το «Mank»

Άντονι Χόπκινς για το «The Father»

Στίβεν Γιούν για το «Minari»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Άντρα Ντέι για το «The United States vs. Billie Holiday»

B' Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»

Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Λέσλι Οντομ Τζ. για το «One Night in Miami...»

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»

Λακίθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»



Φωτογραφία

Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Σον Μπόμπιτ για το «Judas and the Black Messiah»



Διασκευασμένο Σενάριο

Ραμίν Μπαχρανί για το «The White Tiger»

Κεμπ Πάουερς για το «One Night in Miami...»

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Έρικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το «Borat Subsequent Moviefilm»



Πρωτότυπο Σενάριο

Λι Αϊζακ Τσανγκ για το «Minari»

Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Άαρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το «Sound of Metal»

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το «Judas and the Black Messiah»

Μουσική

Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World

Κοστούμια

Mank

Ma Rainey's Black Bottom

Emma.

Mulan

Pinocchio

Μοντάζ

Sound of Metal

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

The Father

Promising Young Woman



Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Ντέιβιντ Κρανκ για το «News of the World»

Νέιθαν Κρόουλι για το «Tenet»

Μαρκ Ρίκερ για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Πίτερ Φράνσις, Κάθι Φέδερστοουν για το «The Father»

Διεθνής Ταινία

Άσπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)]

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher



Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colett

Hunger World

Do Not Split

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

«Βαλβίδες» εκτόνωσης και σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα – Το σχέδιο για κομμωτήρια, μαγαζιά