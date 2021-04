Top10: Δέκα απίθανα πράγματα που δεν γνωρίζατε για τους The Beatles

Η αλήθεια είναι πως η Μεγάλη Βρετανία έχει χαρίσει στη μουσική βιομηχανία μερικά από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών. The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, Radiohead, Sex Pistols και The Cure είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα που αποδεικνύουν πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται άδικα η «πατρίδα» της εναλλακτικής και της ροκ σκηνής.

Παρόλα αυτά, καμία από τις παραπάνω μπάντες, ούτε καν οι διαχρονικοί και σκληροπυρηνικοί Rolling Stones, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τον μύθο και την αγάπη του κόσμου για τα «σκαθάρια», τους θρυλικούς The Beatles που με την παρουσία τους «σφράγισαν» την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, εμπνέοντας αμέτρητους καλλιτέχνες ακόμη και σήμερα.

Σύμφωνα με την αφήγηση που έχει επικρατήσει, όλα ξεκίνησαν όταν ο John Lennon ήταν 14 χρονών και συνάντησε τον συνομήλικό του Paul McCartney κάπου στο Liverpool. Αφού του έδειξε κάποια κόλπα που είχε μάθει στην κιθάρα, οι δυο τους έγιναν αχώριστοι. Ο John είχε ήδη μία μπάντα στην οποία ο Paul προσαρτήθηκε και κάλεσε τον φίλο του George Harrison να συμμετέχει. Αυτός ήταν ο αρχικός πυρήνας της μπάντας, στο οποίο αργότερα συμπεριλήφθηκε και ο «Βενιαμίν» drummer Ringo Star χάρη στον μάνατζερ Brian Epstein, δηλαδή το πέμπτο «σκαθάρι», ο οποίος θεωρούσε πως η μουσική των The Beatles υστερούσε κάπως στα τύμπανα. Έτσι, το 1963 τους βρήκε πιο έτοιμους από ποτέ παρέα με τον Ring, να εισβάλουν στην παγκόσμια μουσική σκηνή και να φέρουν τα… πάνω κάτω, όπως και έγινε.

Ακόμη και σήμερα, τα σκαθάρια θεωρούνται το μουσικό συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, απέσπασαν δέκα βραβεία Grammy, ένα Oscar για το εμβληματικό κομμάτι «Let it be», το περιοδικό Time τους συμπεριέλαβε στα 100 άτομα με τη μεγαλύτερη επίδραση μέσα στον 20ο αιώνα. Εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988 ως συγκρότημα, ενώ εισήχθησαν και ο καθένας ξεχωριστά από το 1994 έως το 2015.

Το κομμάτι τους «Strawberry Fields» είναι μία αναφορά σε μία περιοχή που κατοικούνταν από μία χριστιανική οργάνωση κοντά στο Woolton του Liverpool όπου έμενε ο John Lennon. Στο εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band», περιλαμβάνονται μερικά από τα πρόσωπα που ενέπνευσαν περισσότερο τη μπάντα, όπως ο Edgar Allen Poe, ο Bob Dylan, ο Aldous Huxley, η Marilyn Monroe, ο Karl Marx, ο Oscar Wilde, ο Lewis Carroll, ο Albert Einstein και η Marlene Dietrich.

Σύμφωνα με τον Paul McCartney, o αρχικός τίτλος του κομματιού «Yesterday» ήταν «Scrambled eggs» και οι στίχοι έλεγαν «scrambled eggs, oh my baby how I love your legs' before coming up with 'yesterday, all my troubles seemed so far away», ενώ έχουν καταγραφεί 3.000 διαφορετικές εκδοχές του κομματιού, τραγουδημένες όλες από τον McCartney. Στα φωνητικά που ακούγονται στο κομμάτι «All you need is love» συμμετείχαν ο Mick Jagger, ο Keith Richards, η Marianne Faithfull, η Jane Asher, ο Mike McCartney, η Pattie Boyd Harrison, ο Eric Clapton, ο Graham Nash, ο Keith Moon, ο Hunter Davies και ο Gary Leeds των Walker Brothers.

Το τελευταίο κομμάτι που έπαιξαν στην τελευταία τους συναυλία στις 29 Αυγούστου του 1966 ήταν το «Long Tall Sally» και πραγματοποιήθηκε στο Candlestick Park του San Francisco. Το κομμάτι «Fame» του David Bowie ήταν γραμμένο από το ντουέτο McCartney και Lennon.

Το αρχικό όνομα της μπάντα ήταν «The Quarrymen». Σύμφωνα με τον Lennon το όνομα «The Beatles» ήταν μία αναφορά στη λέξη «ρυθμός», beat και στης λέξη «less», δηλαδή «χωρίς ρυθμό». Το άλμπουμ «Please Please Me» ηχογραφήθηκε μέσα σε μία μόνο ημέρα, ενώ σύμφωνα με τον George Martin ήταν μία καθηλωτική «straightforward performance» του ρεπερτορίου τους. Μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης ο John Lennon μιλούσε πλέον με δυσκολία.

Οι λόγοι που τα μέλη της μπάντας αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους ήταν πολλοί. Σίγουρα ο Lennon είχε αλλάξει μουσικό στυλ εξαιτίας της σχέσης του με τη Yoko Ono, όμως ο σημαντικότερος παράγοντας που συντέλεσε στη διάλυση ήταν ο μάνατζερ Allen Klein που τους πίεζε να αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών τους. Ο Harrison και ο Ringo ήθελαν να υπογράψουν μαζί του, όμως ο Mc Cartney ήθελε να αναλάβει ο πατέρας της γυναίκας του John Eastman. Τελικά υπέγραψαν με τον Klein, με τον οποίο ο Mc Cartney είχε σοβαρές διαφωνίες και αποφάσισε να αποχωρήσει από την μπάντα.

