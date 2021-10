Το «φαινόμενο» Adele: Η 33χρονη Βρετανίδα με το άγγιγμα του Μίδα - Η ζωή της, η μουσική και τα ρεκόρ

«Υπάρχουν οι τραγουδίστριες, υπάρχει όμως και η Adele»! Με το μότο αυτό, οι θαυμαστές της 33χρονης σήμερα Adele Laurie Blue Adkins κάνουν ξεκάθαρο ότι η ερμηνεύτρια του «Hello», του «Rolling in the deep» του «Someone like you» και του «Set Fire To The Rain» δεν μπήκε – γιατί δεν θέλησε – σε κατηγορίες και παρόλα αυτά, με μοναδικό όπλο το ταλέντο της στη μουσική και την ανυπέρβλητη για πολλούς φωνή της, κατάφερε να καθίσει στον «θρόνο» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής κάνοντας μεγαθήρια του star system όπως η Beyonce να… υποκλιθούν! Η Adele – όπως αποδεικνύει και με το νέο της μουσικό εγχείρημα «Easy on me» - δεν έχει ταβάνι. Σπάει τα ρεκόρ, το ένα μετά το άλλο, σαρώνει τα βραβεία και κάνει τους fan της να παραληρούν στις sold out συναυλίες της. Μετά από 6 χρόνια απουσίας η Adele είναι και πάλι εδώ!

Ήταν 5 Μαΐου του 1988, όταν η μικρή Adele Laurie Blue Adkins γεννήθηκε στο Τότεναμ του Λονδίνου από Αγγλίδα μητέρα, την Πέννυ Άντκινς και Ουαλό πατέρα, τον Μαρκ Έβανς.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής της δεν ήταν ρόδινα. Ο πατέρας της όταν η Αντέλ ήταν δύο, παράτησε την οικογένεια, αφήνοντας την μικρή του κόρη στη μητέρα της να την αναθρέψει. Τόσο η έλλειψη του ενός γονέα όσο και οι συνεχείς μετακινήσεις (από το Τότεναμ, στο Μράιτον και στην συνέχεια στο Ουέστ Νόργουντ του νότιου Λονδίνου) διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της που από τα τέσσερά της βρήκε διέξοδο στο τραγούδι.

Το Ουέστ Νόργουντ αποτελεί και το μέρος της πρώτης ηχογράφησης της Αντέλ, Hometown Glory, τραγούδι που έγραψε το 2004, όταν ήταν 16 ετών.

Το μεγάλο της «όπλο»

Αν και κανείς δεν πίστευε ότι η νεαρή Adele θα μπορούσε να εξελιχθεί στο επόμενο «big thing» της μουσικής βιομηχανίας παρά το γεγονός της εξαιρετικής της φωνής, η ίδια φαίνεται ότι ήξερα καλά που πατάει. Απέριξε από την αρχή της καριέρας της τα κλασικά πρότυπα της παγκόσμιας δισκογραφίας, δεν πλασαρίστηκε ποτέ σαν sex symbol, δεν μπήκε στα γρανάζια των ισχυρών των δημοσίων σχέσεων, δεν έδωσε τροφή στον Τύπο με την προσωπική της ζωή.

Γιατί; Διότι όπως αποδείχθηκε είχε την ευφυΐα να αναγνωρίσει ότι το μεγάλο της «όπλο» θα είναι πάντα το μουσικό της ταλέντο, η… τεράστια φωνή της αλλά και η ευαισθησία της, αυτή που αποτελούσε πάντα την πυξίδα για την δημιουργία ενός νέου τραγουδιού. Τραγουδιών που μιλούν στην ψυχή μέσα από τις ανεπανάληπτες ερμηνείες της.

Από το «19» στο «30»

Η Adele από το παρθενικό της «19», μέχρι και σήμερα δεν θυμίζει – εμφανισιακά - σε τίποτα το ντροπαλό κορίτσι με τα πυρόξανθα μαλλιά που καθισμένο σε μια καρέκλα ερμήνευε το κλασικό «Rolling in the deep». Όμως τα βασικά συστατικά του χαρακτήρα της δεν έχουν αλλάξει στο ελάχιστο. Σεμνή αλλά παράλληλα καθηλωτική στη σκηνή, μακριά από τους παπαράτσι και τα παιχνίδια δημοσιότητας, η Adele κάνει μεγάλες παύσεις ανάμεσα στα άλμπουμ της και… ζει, ερωτεύεται, παντρεύεται, χωρίζει, γίνεται μητέρα και γράφει, συνθέτει και ετοιμάζεται να μας αφηγηθεί όλα όσα βίωσε μακριά μας, μέσα από τα τραγούδια της.

Άλλωστε, όπως παρατηρούν οι θαυμαστές της όλα τους έχουν μια συνέχεια. Στο «Rolling in the Deep» η Adele βρίσκεται σε ένα υπό κατασκευή σπίτι. Στο «Hello» ζει και ερωτεύεται μέσα σε αυτό και τώρα στο «Easy on me» μαζεύει τα πράγματά της και το εγκαταλείπει.

Η Adele άλλωστε πάντα έγραφε βιωματικά. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο πως σε όλα τα άλμπουμ της έδωσε ως τίτλο την εκάστοτε ηλικία της. Από το πρώτο της «19», μέχρι το εμβληματικό «21» (14 φορές πλατινένιο στη Βρετανία, έσπασε το ρεκόρ παραμονής στην πρώτη θέση των αμερικάνικων τσαρτς, σε σχέση με τις υπόλοιπες κυκλοφορίες, την τελευταία εικοσαετία) που γεννήθηκε από τις στάχτες ενός χωρισμού, το «25» με το κλασικό τραγούδι και megahit «Hello» που η ίδια χαρακτήρισε ως επανόρθωση για τον χρόνο που χάθηκε αλλά και το επερχόμενο «30», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Έξι χρόνια μετά – Η νέα Adele

Πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια από το προηγούμενο άλμπουμ της το οποίο κυκλοφόρησε σε μια σημαντική περίοδο της ζωής της που έμοιαζε ευτυχισμένη, στο πλευρό του συντρόφου της με τον οποίο απέκτησε ένα αγοράκι. Τα επόμενα χρόνια όμως οι καταστάσεις άλλαξαν, με σημαντικότερο σταθμό της τον χωρισμό από τον πατέρα του παιδιού της. Η Adele ήταν και πάλι μόνη της και πλέον αποφασίζει να αλλάξει ξεκινώντας από την εξωτερική της εμφάνιση. Για τον λόγο αυτό στράφηκε στη γυμναστική για να ανεβάσει την ψυχολογία χάνοντας πολλά κιλά και αλλάζοντας εντελώς την εικόνα της. Ωστόσο διαπίστωσε πως ο χωρισμός με τον σύζυγό της Simon Konecki ήθελε εσωτερική δουλειά για να ξεπεραστεί ενώ παράλληλα συνειδητοποίησε ότι οι δικές της αποφάσεις επηρεάζουν άμεσα τη ζωή του 9χρονου σήμερα γιου της όπως είχε συμβεί και στην ίδια όταν οι γονείς της τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους.

Για τον λόγο αυτό έγραψε τα καινούργια της τραγούδια, για να εξηγήσει ουσιαστικά στον γιο της τους λόγους που την οδήγησαν στον χωρισμό με τον πατέρα του: «Άλλαξα αυτό που ήμουν για να δώσω προτεραιότητα σε σάς τους δυο, αλλά τώρα παραιτούμαι...» τραγουδά με νόημα στο «Easy on me» και συμπληρώνει «Ήμουν παιδί ακόμη, δεν είχα την ευκαιρία να νιώσω τον κόσμο γύρω μου, δεν είχα χρόνο να επιλέξω αυτό που διάλεξα να κάνω...».

«Μέσα από αυτόν τον δίσκο ήθελα να καταλάβει, στα 20 ή στα 30 του, ποια είμαι και γιατί επέλεξα να αλλάξω τη ζωή του κυνηγώντας τη δική μου ευτυχία. Αυτό τον έκανε δυστυχισμένο μερικές φορές. Και αυτή είναι μία πληγή που δεν ξέρω να θα καταφέρω ποτέ να γιατρέψω» εξομολογήθηκε η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε στη «Vogue».

Η Adele των ρεκόρ

Έτσι ξαφνικά, όπως και πριν 6 χρόνια η Adele εισέβαλε στα μουσικά δρώμενα με το νέο της single «Εasy on me», στις 14 Οκτωβρίου του 2021 δημιουργώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές της, κατακτώντας τις μουσικές πλατφόρμες και σπάζοντας για ακόμα μια φορά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Μέσα σε 48 ώρες το κομμάτι είχε περισσότερα από 60 εκατ. views στο YouTube όταν στο «Hello» το ίδιο διάστημα είχε 50 εκατ. views. Επίσης, το «Easy on me» έγινε εν μια νυκτί το τραγούδι με τα περισσότερα stream (20 εκατ.) στο spotify σε μια ημέρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή αφού όπως έχει δείξει η ιστορία, τα επόμενα 3 χρόνια η 33χρονη ερμηνεύτρια θα μονοπωλεί τα charts και θα σαρώνει τα βραβεία αφού η δυναμική της αντί να εξασθενεί, γιγαντώνεται.

Μέχρι σήμερα η Adele έχει κερδίσει 15 Βραβεία Grammy (τα έξι το 2012, φτάνοντας το ρεκόρ της Μπιγιονσέ και κερδίζοντας όλα τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες που ήταν υποψήφια μέσα σε ένα βράδυ) και ένα Oscar για το ατμοσφαιρικό «Skyfall» το τραγούδι που έντυσε την ομώνυμη ταινία του James Bond 007.

Οι πωλήσεις πριν την κυκλοφορία του «30» ξεπερνούσαν τα 120 εκατομμύρια αντίτυπα ενώ στο Billboard έχει στεφθεί η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες εβδομάδες στο #1 των albums. Επίσης κατέχει ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνη και στα UK Albums Chart με 37 εβδομάδες στο #1.

Είναι η μοναδική καλλιτέχνης που κατέχει πωλήσεις πάνω από 3 εκατομμύρια μέσα σε ένα μόνο χρόνο, στη Βρετανία, ενώ έγινε η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνης που έσπασε το ρεκόρ των Beatles, από το 1964, έχοντας ταυτόχρονα πρωτιά σε άλμπουμ (21) και τις δύο πρώτες θέσεις στα σινγκλ (Rolling in the Deep και Someone Like You). Το άλμπουμ «21» έχει την μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία των βρετανικών charts από δίσκο γυναίκας καλλιτέχνη. Οι πωλήσεις του "21" μέχρι το τέλος του 2011, το έκαναν το μεγαλύτερο σε πωλήσεις Άλμπουμ του 21ου αιώνα στη Βρετανία.

Με την κυκλοφορία του «Set Fire To The Rain» έγινε η πρώτη ερμηνεύτρια που κατάφερε να έχει τρεις συνεχόμενες πρωτιές στα Αμερικάνικα τσαρτς.

Όλοι συμφωνούν ότι η μοναδική Adele διαθέτει το άγγιγμα του Μίδα. Είναι άλλωστε μόλις στα 33 της η πλουσιότερη Βρετανίδα μουσικός όλων των εποχών με περιουσία που ξεπερνά τα 108 εκατ. ευρώ.

