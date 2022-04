Πέθανε ο τραγουδιστής Roderick «Pooh» Clark σε ηλικία 49 ετών

Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Hi-Five, Roderick «Pooh» Clark

Από πνευμονία πέθανε ο 49χρονος τραγουδιστής Roderick «Pooh» Clark, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των High-Five. Ο ίδιος ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, εδώ και τριάντα χρόνια, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε.

Ο καλλιτέχνης «έφυγε» την περασμένη Κυριακή, ωστόσο ο θάνατός του έγινε γνωστός τις τελευταίες ώρες.

Συνεργάτης του γνωστοποίησε ότι ο ίδιος έμπαινε και έβγαινε στο νοσοκομείο τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες.

https://www.instagram.com/p/CcfzYKOOsl8

Επίσης, το μέλος του συγκροτήματος Marcus Sanders ανέβασε μία φωτογραφία και βίντεο με τον Clark σε ανάρτησή του στο Facebook, όπου ανακοίνωσε τον θάνατο του φίλου του.

“Roderick ‘Pooh’ Clark, 27 Φεβρουαρίου 1973- 17 Απριλίου 2022, ξεκουράσου εν ειρήνη αδελφέ μου” έγραψε ο Sanders στη λεζάντα του.

Ο τραγουδιστής ήταν περισσότερο γνωστός για το τραγούδι της μπάντας του, που κυκλοφόρησε το 1991 “I Like The Way (The Kissing Game)”.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr