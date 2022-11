Η συγκλονιστική αποκάλυψη Βρετανού παρουσιαστή–«Έχω λίγους μήνες ζωής»

Ο Ίργουιν είπε ότι ελπίζει πως η δημοσίοποίηση της κατάστασης της υγείας του θα εμπνεύσει άλλους ανθρώπους να «εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κάθε μέρα» - Ο 48χρονος παρουσιαστής της εκπομπής "Escape To The Country" του BBC Διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα που εξαπλώθηκε στον εγκέφαλό του

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη σχετικά με την κατάσταση της υγείας του έκανε ο Βρετανός παρουσιαστής της τηλεόρασης, Τζόνι Ίργουιν.

Ο παρουσιαστής των εκπομπών Escape to the Country και A Place in the Sun, αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια πάλευε κρυφά με τον καρκίνο και πλέον βρίσκεται σε τελικό στάδιο με τους γιατρούς να του δίνουν λίγους μήνες ζωής.

Ο πατέρας τριών παιδιών, ανέφερε ότι ήλπιζε πως η κοινοποίηση της διάγνωσής του θα εμπνεύσει άλλους να «εκμεταλλευτούν στο έπακρο την κάθε μέρα».

Η τηλεοπτική καριέρα του 48χρονου πρώην κτηματομεσίτη ξεκίνησε το 2004, όταν επιλέχθηκε από εκατοντάδες υποψηφίους για να παρουσιάσει μαζί με την Jasmine Harman το "A Place in the Sun" του Channel 4. Το 2010 κέρδισε ακόμη περισσότερους θαυμαστές όταν ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής "Escape to the Country" στο BBC1.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Hello ο Ίργουιν είχε πει: «Δεν ξέρω πόσος καιρός μου έχει μείνει, αλλά προσπαθώ να παραμένω θετικός και η στάση μου είναι ότι ζω με τον καρκίνο και δεν πεθαίνω από αυτόν. Θέλω να δημιουργήσω αναμνήσεις και να απαθανατίσω αυτές τις στιγμές με την οικογένειά μου γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα αγόρια μου θα μεγαλώσουν χωρίς να γνωρίζουν τον μπαμπά τους και αυτό μου ραγίζει την καρδιά».

Ο Jonnie διαγνώστηκε με καρκίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του της εκπομπής του στο Channel 4 στην Ιταλία 2020.