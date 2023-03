Nepo babies: Διάσημοι από κούνια - Η κόντρα με το Χόλιγουντ και η «εκδίκηση» των Όσκαρ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τον τελευταίο καιρό, όλο και πιο συχνά εντοπίζεται η χρήση του όρου «nepo babies». Τι μωρά είναι αυτά και γιατί ο χαρακτηρισμός τους συνδέεται με διάσημα και πλούσια τέκνα; Είναι γνωστό πως το Χόλιγουντ είναι γεμάτο με «nepo babies». Ποια γνωρίζουμε και πώς αυτά πήραν την εκδίκηση του μέσα από τα Όσκαρ 2023;

Ο όρος «nepo baby» είναι μια συντομογραφία, του «nepotism baby» (μωρό του νεποτισμού) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που προέρχεται από μία πλούσια, δημοφιλή και ισχυρή οικογένεια.

Το φαινόμενο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες και αφορά όλες εκείνες τις διασημότητες που προέρχονται από γονείς με φήμη, ακόμα κι αν δεν επέλεξαν τον ακριβή κλάδο των γονιών. Μάλιστα, υπάρχουν και τα «industry babies», που είναι παιδιά ανθρώπων που έχουν εργαστεί στη βιομηχανία του θεάματος χωρίς να έχουν ακολουθήσει την ίδια καριέρα.

Πώς ξεκίνησε η συζήτηση γύρω από το προνόμιο των star της νέας γενιάς

Αφορμή για τα «βαφτίσια» αυτών των παιδιών ήταν μία σειρά του Netflix, το «Euphoria» και ο χαμός που έγινε με το #nepotismbaby. Στις αρχές Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε να προβάλλεται η 2η σεζόν της σειράς και περίπου ένα μήνα μετά, χρήστης του Twitter ανέβασε την παραπάνω ανάρτηση για το καστ της σειράς του ΗΒΟ.

Σε αυτήν αποκάλυπτε ότι η ηθοποιός που κρατά τον ρόλο της Λέξι Χάουαρντ είναι ένα «nepotism baby», η Μωντ Άπαταου, η μεγαλύτερη κόρη του σκηνοθέτη Τζαντ Άπαταου και της ηθοποιού Λέσλι Μαν, ενώ όπως έγραψε άλλος χρήστης σχολιάζοντας το post, δημιουργός της σειράς του ΗΒΟ είναι ο Σαμ Λέβινσον, ο γιος του σκηνοθέτη της ταινίας «Good Morning Vietnam», Μπάρι Λέβινσον.

Κάπως έτσι, άνοιξε μία μεγάλη συζήτηση για τα παιδιά των διάσημων με εκατοντάδες βίντεο στο TikTok αλλά και αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναλύουν το οικογενειακό δέντρο ηθοποιών.

«Ω κοίτα! Έχει τα μάτια της μητέρας της. Και του ατζέντη της», ήταν ο τίτλος του κεντρικού άρθρου τεύχους Δεκεμβρίου του New York Magazine, που με χιουμοριστική διάθεση είχε ασχοληθεί με το θέμα.

Θύελλα αντιδράσεων για τις πόρτες που ανοίγουν διάπλατα στα «Nepo babies»

Αρκετά από τα «nepo babies» έχουν αντιδράσει με τον όρο που τους προσάπτουν καθώς ισχυρίζονται ότι η «καταγωγή» τους αποτελεί βάρος όταν πρόκειται να χαράξουν τη δική τους επαγγελματική πορεία. Το γεγονός ότι η επιτυχία στα παιδιά αυτά έρχεται πιο εύκολα δεν σημαίνει ότι οφείλουν να την απαρνηθούν.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 24χρονη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί, στην οποία προσάπτουν πως η καριέρα της οφείλεται κυρίως στους διάσημους γονείς της.

«Ο κόσμος θα έχει προκατασκευασμένες ιδέες για σένα ή για το πώς έφτασες εκεί και μπορώ σίγουρα να πω ότι τίποτα δεν πρόκειται να σου εξασφαλίσει τον ρόλο εκτός από το να είσαι κατάλληλη για τον ρόλο. Το διαδίκτυο ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για το ποια είναι η οικογένειά σου παρά για τους ανθρώπους που σε επιλέγουν για συγκεκριμένες θέσεις. Ναι, ίσως έχεις βάλει ήδη το πόδι σου στην πόρτα, αλλά και πάλι απλά έχεις το πόδι σου στην πόρτα. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει μετά από αυτό», είχε δήλωσε μεταξύ άλλων τον Νοέμβριο η κόρη του γνωστού ηθοποιού η οποία θα πρωταγωνιστήσει σε σειρά του Αμερικανού σκηνοθέτη Σαμ Λέβινσον.

Τα σχόλια της νεαρής ηθοποιού σήκωσαν γρήγορα θύελλα αντιδράσεων από διασημότητες που πάλεψαν μόνες τους όπως το μοντέλο Βιτόρια Σερέτι, η οποία έχει εργαστεί για οίκους μόδας όπως η Chanel και είναι εντελώς κάθετη σε απόψεις όπως της Λίλι-Ρόουζ Ντεπ.

«Έχω πολλούς φίλους μωρά nepo τους οποίους σέβομαι, αλλά δεν αντέχω να σε ακούω να συγκρίνεις τον εαυτό σου μαζί μου. Δεν γεννήθηκα σε ένα άνετο μαξιλάρι με θέα. Ξέρω ότι δεν φταις εσύ, αλλά σε παρακαλώ, εκτιμήστε και γνωρίστε το μέρος από το οποίο ήρθατε», είχε γράψει σε ένα Instastory μετά τις δηλώσεις της κόρης του Τζόνι Ντεπ.

Από την πλευρά της το μοντέλο Anok Yai, η οποία έφτασε στην Αμερική με μόλις 30 δολάρια στην τσέπη της και κρίθηκε και κρίνεται (μέχρι και τώρα) για το χρώμα του δέρματός της δήλωσε: «Αν ξέρατε μόνο την κόλαση που περνάμε, μόνο απλά για να βρισκόμαστε στο ίδιο δωμάτιο, μέσα στο οποίο εσείς γεννηθήκατε».

Τι δηλώνουν τα παιδιά των «αστέρων» για τον χαρακτηρισμό που τους προσάπτουν

Ένα τέτοιο φαινόμενο με τη showbiz που γίνεται οικογενειακή επιχείρηση σημειώνεται στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη ακόμα και στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά έχουν ευνοηθεί επειδή έχουν γεννηθεί σε μια οικογένεια, ή έχουν ένα «όνομα» με ιστορία. Η Μωντ Άπαταου, η Ζόι Κράβιτζ, η Μάγια Θέρμαν-Χωκ και η Λίλυ Άλλεν είναι μερικά από αυτά τα παιδιά.

«Προσπαθώ να μην το αφήνω να με καταβάλει, διότι προφανώς και καταλαβαίνω σε πόσο τυχερή θέση βρίσκομαι. Πολλοί άνθρωποι, στη δική μου θέση, απέδειξαν την αξία τους μέσα στα χρόνια, οπότε αυτό πρέπει να κάνω και εγώ με σκληρή δουλειά», είχε δηλώσει η Μωντ Άπαταου στο Net-a-Porter.

Παρόμοια άποψη έχει και η Ζόι Κράβιτζ, κόρη του Λένι Κράβιτζ και της Λίζα Μπονέ, «Είναι εντελώς φυσιολογικό για εμένα να είμαι στην οικογενειακή επιχείρηση», είχε πει στο GQ.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μάγια Θέρμαν-Χωκ (σ.σ. κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ήθαν Χωκ) έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Stranger Things». Μιλώντας στο Rolling Stone είχε πει: «Αισθάνομαι ότι ο μόνος τρόπος για να χειριστείς το θέμα του νεποτισμού -που σίγουρα σου δίνει τεράστια πλεονεκτήματα σε αυτή τη ζωή- είναι ότι θα έχεις ευκαιρίες δωρεάν, αλλά οι ευκαιρίες δεν θα είναι άπειρες. Οπότε πρέπει να συνεχίσεις να εργάζεσαι και να κάνεις καλή δουλειά. Αν κάνεις κακή δουλειά, οι ευκαιρίες θα σταματήσουν. Αυτή είναι η δική μου ηθική στάση απέναντι στο ζήτημα».

Η Λίλυ Άλλεν, από την άλλη, επίσης ηθοποιός και τραγουδίστρια, κόρη του ηθοποιού Κέιθ Άλεν και της κινηματογραφικής παραγωγού Άλισον Όουεν, είχε γράψει στο Twitter: «Τα nepo babies για τα οποία θα πρέπει να ανησυχείτε είναι αυτά που εργάζονται σε νομικές εταιρείες, αυτά που εργάζονται σε τράπεζες και αυτά που εργάζονται στην πολιτική, αν μιλάμε για συνέπειες στον πραγματικό κόσμο και τα οποία κλέβουν ευκαιρίες από άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν με αφορά».

Το τρολάρισμα της Χέιλι Μπίμπερ

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο η Χέιλι Μπίμπερ, εμφανίστηκε με ένα t-shirt που έγινε viral. Ενώ είναι κι εκείνη ένα «Nepo Baby», δεν φοβάται να φορέσει αυτό το σλόγκαν και να συμμετέχει κι αυτή στην συζήτηση, ενώ ελαφρύνει παράλληλα και την ατμόσφαιρα.

H Χέιλι Μπίμπερ. Getty Images

Το 26χρονο μοντέλο, κόρη του ηθοποιού Στίβεν Μπάλντουιν και σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ, είχε φωτογραφηθεί σε ένα γκαράζ πάρκινγκ στο Λος Άντζελες φορώντας ένα μπλουζάκι με τις λέξεις «Νepo Βaby» τυπωμένες στο μπροστινό μέρος.

Το Όσκαρ εκδίκησης της Τζέιμι Λι Κέρτις

«Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο», θα μπορούσε να πει η Τζέιμι Λι Κέρτις έπειτα από τη βραδιά της 95ης απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ.

H Τζέιμι Λι Κέρτις. AP

Το βράδυ της Κυριακής 12 Μαρτίου, η Τζέιμι Λι Κέρτις σηκώθηκε από το κάθισμά της και παρέλαβε το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ταινία «Everything Everywhere All at once». Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την πορεία της, την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς της και βέβαια, για τους γονείς της, δύο τεράστιους ηθοποιούς που με τις ερμηνείες τους έχουν γράψει μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του κινηματογράφου.

Η 64χρονη Τζέιμι, η κόρη του γόη του Χόλιγουντ Τόνι Κέρτις και της πρωταγωνίστριας του Χίτσκοκ Τζάνετ Λι, αφιέρωσε το βραβείο στη μνήμη των γονιών της. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν λόγο για «Όσκαρ εκδίκησης» αλλά και για την εκδίκηση του «nepo baby».





