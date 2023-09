Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η αποκάλυψη που έκανε σε podcast - «Η μοναδική φορά που δάκρυσα ήταν όταν...»

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ συμμετείχαν στο podcast του συζύγου της ξαδέρφης του Ζάρα, Μάικ Τίνταλ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ και η πριγκίπισσα Άννα έκαναν μια εμφάνιση έκπληξη στο podcast του Μάικ Τίνταλ σήμερα - εν όψει της παρουσίας του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι στη Γαλλία.

Οι τρεις γαλαζοαίματοι ενώθηκαν με τον πρώην άσο του ράγκμπι της Αγγλίας, ο οποίος είναι παντρεμένος με την κόρη της Πριγκίπισσας Άννα, Ζάρα, στην εκπομπή του The Good, The Bad and The Rugby, μαζί με τους James Haskell και Alex Payne.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Ουίλιαμ, θυμήθηκε τη «μόνη φορά που έκλαψα όταν παρακολουθούσα ιππασία».

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παραδέχτηκε ότι είχε δακρύσει βλέποντας την ξαδέρφη του, Ζάρα, να αγωνίζεται, λέγοντας: «Η μόνη φορά που έκλαψα ποτέ παρακολουθώντας σπορ ήταν όταν παρακολουθούσα τον αγώνα που κέρδισε η Ζάρα, νομίζω ότι ήταν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιππασίας».

Η Κέιτ πρόσθεσε: «Μπορώ να θυμηθώ γιατί γύρισες και είπες ότι ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανος για κανέναν».

Ο Ουίλιαμ συζήτησε επίσης το σημαντικό μάθημα που ελπίζει ότι τα παιδιά του, ο πρίγκιπας Τζορτζ, 10, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 8 και ο πρίγκιπας Λούις, 5, θα μάθουν ενώ παίζουν ομαδικά αθλήματα.

«Μαθαίνουμε να χάνουμε, στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις μέρες μας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να χάσουν. Μιλώντας ειδικά για τα παιδιά μας, θέλω να βεβαιωθώ ότι το καταλαβαίνουν αυτό.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό από νεαρή ηλικία να καταλάβουμε πώς να χάνουμε και γιατί χάνουμε».