Σόφι Τέρνερ: Μηνύει τον Τζο Τζόνας - Tον καλεί να επιστρέψει τα παιδιά τους στην Αγγλία

Η Σόφι Τέρνερ λέει ότι ο Τζο Τζόνας αρνείται να επιτρέψει στα παιδιά τους να επιστρέψουν στην Αγγλία

Η Βρετανίδα ηθοποιός Σόφι Τέρνερ μήνυσε τον τραγουδιστή πρώην σύντροφό της Τζο Τζόνας Jonas, ζητώντας του να επιστρέψει τα δύο παιδιά τους στη «συνήθη κατοικία» τους στην Αγγλία.

Το διάσημο ζευγάρι ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι χωρίζει μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια γάμου. Περιέγραψαν το διαζύγιό τους εκείνη την εποχή ως «φιλικό». Ωστόσο, την Πέμπτη, οι δικηγόροι της 27χρονης σταρ κατέθεσαν αγωγή, επικαλούμενοι την «παράνομη κράτηση» των παιδιών τους στη Νέα Υόρκη.

Ο 34χρονος τραγουδιστής των Jonas Brothers, ο οποίος είναι Αμερικανός, ζητά την κοινή επιμέλεια στις δύο κόρες τους - της Willa, που γεννήθηκε το 2020 και του δεύτερου παιδιού τους, που γεννήθηκε πέρυσι, αλλά το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αγωγή της Τέρνερ, το ζευγάρι είχε κάνει την Αγγλία «μόνιμο σπίτι» του τον Απρίλιο. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Τζόνας είχε υποστηρίξει λανθασμένα στην αίτηση διαζυγίου του ότι τα παιδιά, που έχουν διπλή υπηκοότητα, ζούσαν στη Φλόριντα για έξι μήνες πριν την καταθέσει.

Η Τέρνερ και ο Τζόνας είχαν συμφωνήσει ότι τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, όπου ο πατέρας τους ήταν σε περιοδεία, αναφέρει η μήνυση αλλά αυτό ήταν μια «προσωρινή συμφωνία».

Η δικογραφία συνεχίζει λέγοντας ότι το ζευγάρι συναντήθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας για να συζητήσουν τον χωρισμό τους, κατά τη διάρκεια του οποίου η Τέρνερ επανέλαβε το «συμφωνημένο σχέδιο» τους να επιστρέψουν τα παιδιά «σπίτι στην Αγγλία». Ωστόσο, ο Τζόνας φέρεται να αρνήθηκε να επιστρέψει τα διαβατήριά τους και να τα στείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Τέρνερ λέγεται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με τα παιδιά.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς, εκπρόσωπος του Τζόνας είπε στο CNN ότι η συνάντηση του ζευγαριού την Κυριακή ήταν «εγκάρδια» και ότι η εντύπωσή του ήταν ότι «κατέληξαν σε συμφωνία ότι θα εργαστούν μαζί από κοινού ως γονείς».

«Τα παιδιά γεννήθηκαν στις ΗΠΑ και έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στις ΗΠΑ. Είναι Αμερικανοί πολίτες» είπε ο εκπρόσωπος. Πρόσθεσαν ότι ο Τζόνας επιθυμούσε η Turner «να επανεξετάσει τη σκληρή νομική της θέση και να προχωρήσει με πιο εποικοδομητικό και ιδιωτικό τρόπο» και ότι «το μόνο μέλημά του είναι η ευημερία των παιδιών του».

Ο τραγουδιστής έχει επίσης αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Τέρνερ στα δικαστικά έγγραφα ότι έμαθε για το διαζύγιο από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης - λέγοντας ότι γνώριζε εκ των προτέρων.

Η Tέρνερ είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Σάνσα Σταρκ στο Game of Thrones και έχει επίσης εμφανιστεί στη δραματική σειρά The Staircase και στο franchise ταινιών X-Men. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, φωτογραφήθηκε να δειπνεί με την ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ - που έβγαινε με τον Τζόνας το 2008. Τα διαδικτυακά κουτσομπολίστικα ιστολόγια ήταν υπερβολικά, καθώς οι φωτογραφίες τους να περπατάνε αγκαλιά, έγιναν viral.

Ως σόλο καλλιτέχνης, ο Τζόνας κυκλοφόρησε σινγκλ, συμπεριλαμβανομένων των Just In Love και This is Me, ένα ντουέτο με την Demi Lovato. Αλλά τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι με τα αδέρφια του Νικ και Κέβιν Τζόνας. Ως γκρουπ, οι Jonas Brothers πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν στη δική τους σειρά του Disney Channel και σημείωσαν επιτυχίες με τα SOS, Burnin' Up, Sucker και Waffle House.

Πρόσφατα επανκυκλοφόρησαν το Year 3000 ως συνεργασία με το συγκρότημα των Busted, το βρετανικό συγκρότημα που κυκλοφόρησε αρχικά το τραγούδι το 2002.