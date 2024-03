DJ Khaled: Στο «σφυρί» η πρώην έπαυλή του στο Μαϊάμι

Η πρώην έπαυλη του DJ Khaled στο Μαϊάμι πωλείται 16,39 εκ. δολ.

Στην τιμή των 16,39 εκατομμυρίων δολαρίων πωλείται από την ONE Sotheby's International Realty η πρώην έπαυλη του DJ Khaled στο Μαϊάμι.

Η πολυτελής κατοικία βρίσκεται στη 3914 Island Estates και ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της είναι η εμβληματική ντουλάπα με τα αθλητικά παπούτσια του παραγωγού. Με χώρο αποθήκευσης για περισσότερα από 500 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, η ντουλάπα 92 τ.μ. έχει δάπεδο από μασίφ ξύλο, ράφια από κάτω μέχρι την οροφή και το λογότυπο του DJ Khaled "We The Best".

Το 2022, η ντουλάπα διατέθηκε για δύο διανυκτερεύσεις μέσω της Airbnb.

Η έπαυλη διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, αγοράστηκε από τον μουσικό παραγωγό το 2015 έναντι 3,84 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο DJ Khaled αργότερα δαπάνησε επιπλέον 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε ανακαινίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ντουλάπας με αθλητικά παπούτσια, του κινηματογράφου, της κύριας κρεβατοκάμαρας και πολλών άλλων χώρων. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι τρεις πολυέλαιοι χρυσού 14 καρατίων με κρύσταλλα Swarovski, μια πισίνα, ένα άλσος μπαμπού και αποβάθρα για σκάφος.

Η κατοικία πουλήθηκε αργότερα για 4,8 εκατομμύρια δολάρια το 2020 και τώρα επανέρχεται στην αγορά.