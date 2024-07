Τζον Λαντάου: Πέθανε στα 63 του ο παραγωγός των ταινιών Avatar και Τιτανικός

Ο Τζον Λαντάου, ο βραβευμένος με Όσκαρ παραγωγός μερικών εκ των πλέον επιτυχημένων, εισπρακτικά και όχι μόνο, ταινιών όλων των εποχών, συμπεριλαμβανομένων των Τιτανικού και Avatar, πέθανε σε ηλικία 63 ετών. Ο Λαντάου, επί σειρά ετών συνεργάτης παραγωγής του σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, πέθανε την Παρασκευή παλεύοντας με τον καρκίνο εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει, αλλά είναι και γεμάτη περηφάνια και ευγνωμοσύνη για την εκπληκτική ζωή και την αγάπη που μου έδωσε» έγραψε η αδερφή του, Τίνα, στα social media, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

Ο Λαντάου ήταν γιος των παραγωγών του Χόλιγουντ, Έλι και Έντι Λαντάου και για ένα διάστημα ήταν στέλεχος στην εταιρεία παραγωγής ταινιών 20th Century Fox, επιβλέποντας ταινίες όπως «Ο τελευταίος των Μοϊκανών» και το Die Hard 2. Μαζί με τον Κάμερον, συνέβαλε στη δημιουργία της επιτυχίας του Τιτανικού το 1997, η οποία ήταν η πρώτη ταινία που ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Οι μεταγενέστερες ταινίες Avatar και η συνέχειά τους Avatar: The Way of Water, που κυκλοφόρησαν το 2009 και το 2022 αντίστοιχα, έσπασαν το ρεκόρ του Τιτανικού. Ο Λαντάου συμμετείχε επίσης στην παραγωγή άλλων επιτυχημένων ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των Honey, «Αγάπη μου συρρίκνωσα τα παιδιά» και Ντικ Τρέισι.

Αντιδρώντας στην είδηση του θανάτου του, ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε )στο Hollywood Reporter) ότι «ένας σπουδαίος παραγωγός και ένας σπουδαίος άνθρωπος μας άφησε». «Ο Τζον Λαντάου πίστευε στο όνειρο του κινηματογράφου. Πίστευε ότι η ταινία είναι η απόλυτη ανθρώπινη μορφή τέχνης και για να κάνεις ταινίες πρέπει πρώτα να είσαι ο ίδιος άνθρωπος» πρόσθεσε ο Κάμερον.