Επιστήμονες ανακάλυψαν μύκητα που μολύνει τις αράχνες και τις μετατρέπει σε «ζόμπι»

Ένας νέος μύκητας ο οποίος μπορεί να μετατρέψει τις αράχνες σε «ζόμπι», εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για τηλεοπτική εκπομπή στη Βόρεια Ιρλανδία.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό συνεργείο που γύριζε ντοκιμαντέρ σε κατεστραμμένο κάστρο της Βόρειας Ιρλανδίας εντόπισε αυτό τον μύκητα σε μια πυριτιδαποθήκη το 2021.

Πρόκειται για έναν χνουδωτός λευκός μύκητας, παρόμοιος με τον μύκητα των ζόμπι-μυρμηγκιών που αποτέλεσε έμπνευση για το βιντεοπαιχνίδι και την τηλεοπτική σειρά "The Last of Us". Πιθανότατα χρησιμοποιεί χημικά σήματα για να κατευθύνει τις αράχνες των σπηλαίων έξω από τα λημέρια τους και στο ύπαιθρο. Ο μύκητας στη συνέχεια σκοτώνει τις αράχνες και χρησιμοποιεί τα πτώματά τους για να απελευθερώσει τα σπόρια του, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (24 Ιανουαρίου) στο περιοδικό Fungal Systematics and Evolution.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν τον μύκητα και διαπίστωσαν ότι είναι νέος στην επιστήμη. Περιγράφουν το είδος, που ονομάστηκε Gibellula attenboroughii προς τιμήν του Sir David Attenborough.

Το G. attenboroughii που βρέθηκε στην πυριτιδαποθήκη βρισκόταν πάνω σε μια νεκρή αράχνη του είδους Metellina merianae. Αυτές οι αράχνες ζουν συνήθως σε σπήλαια, αλλά και σε σκοτεινούς χώρους που έχουν κατασκευαστεί από τον άνθρωπο, όπως κελάρια και παλιές αποθήκες.

Μετά την τυχαία ανακάλυψη το 2021, ο συν-συγγραφέας της μελέτης Τιμ Φογκ, εντόπισε περισσότερα παραδείγματα του μύκητα σε συστήματα σπηλαίων στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Όπως περιγράφεται στην μελέτη, οι επιστήμονες άλλαξαν τη συμπεριφορά των αραχνών, στέλνοντάς τες στο ύπαιθρο και εκθέτοντάς τες σε ρεύματα αέρα που διασκορπίζουν τα σπόρια του G. attenboroughii.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Χάρι Έβανς, ερευνητής στη διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση CABI, που επικεντρώνεται στη γεωργία και το περιβάλλον, εξήγησε στο LiveScience ότι τα σπόρια του G. attenboroughii διεισδύουν στην αράχνη και μολύνουν τον αιμοκύλωμά της – μια κοιλότητα που περιέχει το ισοδύναμο του αίματος στα ασπόνδυλα. Αφού η αράχνη εγκαταλείψει τη φωλιά της, ο G. attenboroughii παράγει μια τοξίνη για να σκοτώσει τον ξενιστή της και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αντιβιοτικά για να διατηρήσει το πτώμα καθώς το μουμιοποιεί. Ο μύκητας απορροφά όλα τα θρεπτικά συστατικά της αράχνης και στη συνέχεια αναπτύσσει μακρόστενες δομές πάνω της για να διασπείρει τα σπόρια του.

«Υπάρχουν πολλοί ακόμη μύκητες που πρέπει να βρεθούν», δήλωσε ο Έβανς. «Το βασίλειο των μυκήτων θα μπορούσε να αριθμεί έως και 10, 20 εκατομμύρια είδη, καθιστώντας το μακράν το μεγαλύτερο βασίλειο στη φύση, αλλά μόνο το 1% έχει περιγραφεί», κατέληξε.