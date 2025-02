Ιταλία: Νεκρός 49χρονος από πυρά αγνώστου σε αρτοποιείο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 26χρονος φίλος του

Ο δράστης της χθεσινής αιματηρής επίθεσης αναζητείται με τα κίνητρα του να παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA η επίθεση σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην Piazzale Gambara.

Με ρεπορτάζ του SKY TG24, δύο Ουκρανοί (ηλικίας 49 και 26 ετών) μπήκαν στο κατάστημα για να πάρουν κάτι να φάνε. Ο δράστης φέρεται να τους παρακολουθούσε και, μόλις ο καταστηματάρχης απομακρύνθηκε για να φέρει την παραγγελία, πυροβόλησε τους δύο άνδρες και στη συνέχεια διέφυγε.

Ο 49χρονος έπεσε νεκρός, ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο San Carlo.

Η αστυνομία έχει συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος αναζητείται.

Sparatoria in un panificio a Milano in piazzale Gambara: un morto e un ferito grave. In fuga il killer pic.twitter.com/4ffNbyrHzX

