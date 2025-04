Ρεκόρ πώλησης επιστολής επιζώντα του Τιτανικού - Στις 300.000 λίρες, 5 φορές πάνω από το αναμενόμενο

Ένα γράμμα γραμμένο από έναν επιζώντα του ναυαγίου του Τιτανικού πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι του ποσού ρεκόρ των 300.000 λιρών (περίπου 257.000 ευρώ).

Ο επιβάτης της πρώτης θέσης Col Archibald Gracie έγραψε το γράμμα The Truth About the Titanic (Η αλήθεια για τον Τιτανικό), στο οποίο περιέγραφε την εμπειρία του από την τραγωδία της 15ης Απριλίου 1912 που στοίχισε τη ζωή σε 1.500 ανθρώπους κατά το ταξίδι του πλοίου προς τη Νέα Υόρκη.



Η επιστολή φέρει ημερομηνία 10 Απριλίου 1912, την ημέρα που επιβιβάστηκε, και τη σφραγίδα Queenstown 3.45μμ στις 11 Απριλίου και Λονδίνο στις 12 Απριλίου.

Γράφει μεταξύ άλλων:"Είναι ένα ωραίο πλοίο, αλλά θα περιμένω το τέλος του ταξιδιού μου πριν το κρίνω".

Το αντικείμενο πουλήθηκε για πέντε φορές την αναμενόμενη τιμή των 60.000 λιρών στο κατάστημα Henry Aldridge and Son of Devizes, Wiltshire το Σάββατο. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για επιστολή που γράφτηκε επί του Τιτανικού, δήλωσαν οι δημοπράτες.



Επιστολές από "επιζώντες του προφίλ του Γκρέισι" σπάνια, αν ποτέ, βγαίνουν στην αγορά και το αντικείμενο δεν έχει προσφερθεί ποτέ στο παρελθόν προς πώληση, πρόσθεσαν οι δημοπράτες.

Ο προ-θείος του πωλητή, ο οποίος ήταν γνωστός του Γκρέισι, έλαβε την επιστολή στο ξενοδοχείο Waldorf στο Λονδίνο.

Ήταν γραμμένο σε τέσσερις πλευρές και πρόσθετε: "Το Oceanic είναι σαν ένας παλιός φίλος και ενώ δεν διαθέτει το περίτεχνο στυλ και τις ποικίλες διασκεδάσεις αυτού του μεγάλου πλοίου, ωστόσο οι θαλασσινές του ιδιότητες και η εμφάνιση σαν γιοτ με κάνουν να μου λείπει.

"Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μου δώσετε αυτό το ευγενικό αντίο, με τις καλύτερες ευχές για την επιτυχία και την ευτυχία σας, Archibald Gracie".

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ο συνταγματάρχης "πέρασε μεγάλο μέρος του ταξιδιού συνοδεύοντας διάφορες ασυνόδευτες γυναίκες", μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και τρεις αδελφές που επέζησαν, αναφέρεται στην καταχώρηση.

Στις 14 Απριλίου, έπαιξε σκουός και κολύμπησε στην πισίνα του Τιτανικού, προτού πάει στην εκκλησία.

Περίπου στις 11.40 μ.μ. ξύπνησε και ανακάλυψε ότι οι μηχανές του πλοίου δεν κινούνταν.

Βοήθησε γυναίκες και παιδιά να επιβιβαστούν στις σωσίβιες λέμβους και τους έφερε κουβέρτες πριν το πλοίο βυθιστεί κάτω από την επιφάνεια του νερού στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.



Ο Gracie κατάφερε να σκαρφαλώσει σε μια αναποδογυρισμένη πτυσσόμενη βάρκα μαζί με μερικές δεκάδες άλλους άνδρες.

Υπήρχαν κολυμβητές γύρω τους, αλλά όσοι επέβαιναν σε αυτή έκαναν κουπί από φόβο μήπως το σκάφος καταποντιστεί.

Ο συνταγματάρχης έγραψε αργότερα: "Σε καμία περίπτωση, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω, δεν άκουσα ούτε μια λέξη επίπληξης από κάποιον κολυμβητή λόγω άρνησης παροχής βοήθειας".

Μια άρνηση "αντιμετωπίστηκε με την ανδρική φωνή ενός ισχυρού άνδρα" που είπε "εντάξει παιδιά, καλή τύχη και ο Θεός να σας ευλογεί", ανέφερε.

Είπε επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς άνδρες που είχαν φτάσει αρχικά στο πτυσσόμενο σκάφος πέθαναν από εξάντληση ή κρύο και γλίστρησαν από την αναποδογυρισμένη καρίνα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η εταιρεία Henry Aldridge and Son δήλωσε ότι το The Truth About the Titanic είναι "μία από τις πιο λεπτομερείς περιγραφές των γεγονότων της βραδιάς".