Ο προχωρημένος καρκίνος του Μπάιντεν σόκαρε τους κορυφαίους γιατρούς των ΗΠΑ

Το γραφείο του 82χρονου Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες (18/5), ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έπασχε από μια εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη. Ο καρκίνος του ανήκει στην κατηγορία 9 της κλίμακας Gleason 9, ένα καταστροφικό στάδιο της ταχέως εξάπλωσης της νόσου. Η διάγνωση έγινε λίγες μέρες αφότου οι γιατροί βρήκαν ένα «μικρό οζίδιο» στον προστάτη του.

Πολλοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ειλικρινή ανησυχία τους για τον πρώην πρόεδρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων να λέει ότι ο ίδιος και η πρώτη κυρία Μελάνια εύχονται στον Μπάιντεν «γρήγορη και επιτυχημένη ανάρρωση».

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, φάνηκε να σπάει την πολιτική εκεχειρία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, αφήνοντας στην άκρη την «πολιτική» για να ευχηθεί ο ίδιος στον Μπάιντεν «γρήγορη ανάρρωση». Αμφισβήτησε όμως αν υπήρχε «συγκάλυψη» κοινοποιώντας ένα στιγμιότυπο οθόνης από μια ανάρτηση του γιατρού Δρ. Στίβεν Κουέι, ο οποίος χαρακτήρισε τον καρκίνο του προστάτη «τον πιο εύκολο καρκίνο στη διάγνωση όταν ξεκινάει πριν τον παρακολουθήσει κανείς να εξελίσσεται σε οστικές μεταστάσεις».

Μία από τις φορές που ο Τραμπ παραπάτησε δημόσια

Μόλις άκουσαν τα νέα, ορισμένοι από τους κορυφαίους γιατρούς της Αμερικής αμφισβήτησαν επίσης πώς ένας πρώην πρόεδρος θα μπορούσε να διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σε προχωρημένο στάδιο - ο οποίος μπορεί να ανιχνευθεί νωρίς με τακτικές εξετάσεις αίματος που συνιστώνται για όλους τους άνδρες άνω των 50 ετών.

«Είναι αδιανόητο ότι αυτό το πρωτόκολλο δεν ακολουθήθηκε πριν φύγει από την προεδρία», έγραψε ο Δρ. Χάουι Φόρμαν, καθηγητής ακτινολογίας και βιοϊατρικής απεικόνισης, διαχείρισης δημόσιας υγείας και οικονομικών στο Γέιλ. Σημείωσε ότι η εξέταση για το ειδικό για τον προστάτη αντιγόνο θα είχε δείξει ότι είχε καρκίνο «για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από αυτή τη διάγνωση», δεδομένου του πόσο επιθετική είναι η μορφή καρκίνου που έχει.

Τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Μπάιντεν ήταν ο πιθανολογούμενος υποψήφιος των Δημοκρατικών, ο μακροχρόνιος γιατρός του, Δρ. Κέβιν Ο'Κόνορ, τον έκρινε «ικανό να υπηρετήσει» μετά από μια τυπική κλινική εξέταση στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ.

Ο Δρ. Φόρμαν, ακτινολόγος του Γέιλ, σημείωσε ότι ο Μπάιντεν «πρέπει να έχει κάνει τεστ PSA πολλές φορές στο παρελθόν». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διάγνωση του Μπάιντεν σε προχωρημένο στάδιο είναι «περίεργη». Σε μια επόμενη ανάρτηση, ο γιατρός αμφισβήτησε αν ο Μπάιντεν «πραγματικά δεν είχε υποβληθεί ποτέ σε έλεγχο τα τελευταία δώδεκα χρόνια» ή αν πάντα «είχε φυσιολογικό PSA πριν από την ηλικία των 70 ετών;»

«Είναι τόσο περίεργο να ανακαλύπτεις κάτι τέτοιο με οστική [μετάσταση] σε έναν άνδρα τη επιρροής του και [με την] πρόσβασή του στην περίθαλψη», κατέληξε ο Φόρμαν. Ο ανώτερος ιατρικός αναλυτής του Fox News, Δρ. Μαρκ Σίγκελ, φάνηκε επίσης άναυδος από τη διάγνωση του Μπάιντεν. «Αυτό διαπιστώθηκε με κλινική εξέταση με εξέταση προστάτη», δήλωσε ο Σίγκελ την Κυριακή το βράδυ. «Πολλές φορές, διαπιστώνουμε αύξηση στο ειδικό για τον προστάτη αντιγόνο, PSA, και μετά το εξετάζουμε».

Σημείωσε ότι εξετάζει όλους τους άνδρες ασθενείς του άνω των 45 ετών για την ασθένεια. Μόλις εμφανιστεί μια εξέταση για αυξημένο PSA, ο Σίγκελ είπε ότι παραγγέλνει αυτόματα μαγνητική τομογραφία για τον ασθενή, μετά την οποία λαμβάνεται απόφαση για το εάν θα διεξαχθεί βιοψία.

Αλλά στην περίπτωση του Μπάιντεν, οι γιατροί πραγματοποίησαν βιοψία μόνο όταν ισχυρίστηκε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το ουροποιητικό σύστημα - κάτι που ο Σίγκελ είπε ότι είναι σημάδι ότι ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί. Στην αρχή της νόσου, οι ασθενείς συχνά δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, εξήγησε.

«Εννοώ, πρέπει να είχε λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα εδώ», είπε ο γιατρός αναφερόμενος στη θητεία τουν στον Λευκό Οίκο. «Είμαι λίγο έκπληκτος που έχει προχωρήσει τόσο πολύ». «Θα ήταν πραγματικά περίεργο αν δεν έκαναν πολύ προσεκτικό έλεγχο, επειδή όλοι γνωρίζουν στην ιατρική κοινότητα ότι αυτός είναι ο καρκίνος στους άνδρες που πραγματικά προσέχεις», συνέχισε ο Σίγκελ.

Πρόσθεσε ότι παρόλο που ο Μπάιντεν «δεν φαίνεται να έχει πολλούς παράγοντες κινδύνου» για την ασθένεια - είναι 82 ετών «οπότε αυτός είναι ένας μεγάλος παράγοντας κινδύνου».

Ομοίως, στο News Nation, ο ουρολόγος Δρ. Ντέιβιντ Σούστερμαν δήλωσε ότι είναι «ανήκουστο» για κάποιον με το στάδιο του καρκίνου του Μπάιντεν να μην το γνωρίζει εκ των προτέρων. «Είναι απίθανο κάποιος να κάνει ετήσιους ελέγχους και να μην το προσέξει», είπε, προσθέτοντας ότι ο Μπάιντεν είναι πρώην πρόεδρος που «είχε υπερσύγχρονη φροντίδα».

«Είναι ασυνήθιστο να ακούς ότι κάποιος έχει καρκίνο του προστάτη όταν παρακολουθείται ετησίως», είπε «Το γεγονός ότι τον βρίσκουμε σε ένα στάδιο Gleason 9 είναι ανήκουστο». Συνέχισε ισχυριζόμενος ότι ο πρώην πρόεδρος «πιθανότατα τον είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα», σημειώνοντας ότι η επιθετική μορφή πρέπει να εξαπλώνεται σε αρκετά χρόνια. Τελικά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν «σίγουρα στοιχεία ότι το γνώριζε αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα».

Ο Δρ.Στίβεν Κουέι προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας στο διαδίκτυο ότι: «Είναι πολύ πιθανό να είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο και ο αμερικανικός λαός να μην είχε ενημερωθεί».

Εξήγησε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι «ο πιο εύκολος... να διαγνωστεί όταν πρωτοεμφανίζεται και πριν εξελιχθεί σε οστικές μεταστάσεις». «Γιατί ακόμη και με την πιο επιθετική μορφή, μεσολαβούν πέντε έως επτά έτη χωρίς θεραπεία πριν γίνει μεταστατικός», υποστήριξε.

Τα σχόλια του υιοθέτησε ο Τραμπ τζούνιορ ο οποίος ανερωτήθηκε«Πώς η δρ Τζιλ Μπάινεν [έχασε] τον μεταστατικό καρκίνο πέμπτου σταδίου ή μήπως πρόκειται για άλλη μια συγκάλυψη;» Αρχικά, μόλις άκουσε τα νέα, έγραψε στο Instagram για να ευχηθεί στον πρώην πρόεδρο «ταχεία ανάρρωση». Στη συνέχεια όμως φάνηκε να αμφισβητεί για πόσο καιρό μπορεί να είχε ο Μπάιντεν την ασθένεια.

Άλλοι διέδωσαν επίσης την ιδέα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν μπορεί να είχε κρύψει τη διάγνωση του καρκίνου - ακόμη και όταν έθετε υποψηφιότητα για επανεκλογή. «Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη συγκάλυψη στην ιστορία της προεδρίας», έγραψε ο συντηρητικός σχολιαστής Μπένι Τζόνσον στο X, δείχνοντας το σημείωμα του Φεβρουαρίου 2024 στο οποίο ο γιατρός του πρώην προέδρου τον κήρυξε «ικανό να υπηρετήσει»

Το περασμένο καλοκαίρι, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Δρ. Kέβιν Ο΄Κόνορ ορκίστηκε στον αμερικανικό λαό ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν «απόλυτα κατάλληλος για την προεδρία» - χωρίς προβλήματα, χωρίς να έχει δει τίποτα», έγραψε ο Τζόνσον. «Ο προχωρημένος καρκίνος του προστάτη χρειάζεται 10 και πλέον χρόνια για να εξελιχθεί στο στάδιο με το οποίο διαγνώστηκε ο Μπάιντεν. Ο καρκίνος του προστάτη είναι επίσης εύκολο να βρεθεί...»

To βιβλιο για τον Τραμπ που θα κυκλοφορήσει σύντομα

«Μου λέτε ότι οι καλύτεροι γιατροί και οι εξετάσεις στη Γη δεν βρήκαν τον καρκίνο του Μπάιντεν σε όλα αυτά τα χρόνια εξετάσεων; «Ήταν κάθε ιατρική έκθεση ψέμα; Για πόσο καιρό;» Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι όσοι ήταν στον Λευκό Οίκο επί των ημερών του «ήξεραν. Είπαν ψέματα. Το έκρυψαν. Για την εξουσία. Και πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτό». Ο σχολιαστής Tιμ Γιάνγκ πρότεινε επίσης ότι ο O'Κόνορ «πρέπει να διερευνηθεί και να χάσει την ιατρική του άδεια»

Ο Μπάιντεν έχει διαγνωστεί με καρκίνο στο παρελθόν. Το 1988, ο πρώην πρόεδρος υπέστη δύο ανευρύσματα στον εγκέφαλο που απειλούσαν να τερματίσουν την πολιτική του καριέρα. Επίσης, υποβλήθηκε σε αφαίρεση μιας αλλοίωσης από το στήθος του τον Φεβρουάριο του 2023 και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, υποβλήθηκε σε αφαίρεση αρκετών μη μελανωματικών κηλίδων καρκίνου του δέρματος με χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, προς το τέλος της προεδρίας του, ερωτήματα σχετικά με την ηλικία, την υγεία και την φυσική κατάσταση του Μπάιντεν μάστιζαν την προσπάθειά του να επανεκλεγεί - και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προεκλογική του εκστρατεία και να παραδώσει τα ηνία στην τότε αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, 60 ετών.

Ο Τζέικ Τάπερ του CNN και ο Άλεξ Τόμσον του Axios θα κυκλοφορήσουν σύντομα ένα βιβλίο που επικεντρώνεται στη μαζική συγκάλυψη της γνωστικής του παρακμής κατά τη διάρκεια της μοναδικής του θητείας ως πρόεδρος. Μέλη του Διαδικτύου, ακόμη και ορισμένοι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, σχολίασαν το βάδισμα του Μπάιντεν προς το τέλος της προεδρίας του, αναφέροντας την αστάθειά του και την τάση του να σκοντάφτει και ακόμη και να πέφτει εντελώς στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κολοράντο την 1η Ιουνίου 2023, ο Μπάιντεν σκόνταψε και έπεσε ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Μερικά μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας του έσπευσαν να τον βοηθήσουν να σταθεί στα πόδια του.

Οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν αρχίσει τώρα να παραδέχονται δημόσια ότι ο Μπάιντεν δεν έπρεπε να είχε θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή το 2024. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν από συμβούλους που προστάτευαν τον Μπάιντεν από το κοινό και έλεγαν στα μέλη του κόμματος ότι ήταν κατάλληλος παρασκηνιακά.

Το βιβλίο με τίτλο «Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Distratous Choice to Run Again» θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα και περιγράφει λεπτομερώς την έκταση της συγκάλυψης, πώς δηλαδή η επιδείνωση του Μπάιντεν προς το τέλος της μοναδικής του θητείας ήταν τόσο σοβαρή που ορισμένοι βοηθοί άρχισαν να εξετάζουν μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι σύμβουλοι συζητούσαν κατ' ιδίαν το 2023 και το 2024 την πιθανότητα ο Μπάιντεν να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο σε περίπτωση επανεκλογής του - και σκεφτόντουσαν πώς να το κρύψουν μέχρι μετά την Ημέρα των Εκλογών τον Νοέμβριο του 2024. Ο πρώην πρόεδρος πιθανότατα θα λάβει πλέον ορμονοθεραπεία, η οποία επιδιώκει να εμποδίσει την παραγωγή τεστοστερόνης, καθώς η ορμόνη μπορεί να βοηθήσει τον καρκίνο να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει.

