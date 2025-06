Η Κίνα κινείται: Η στρατηγική EV της Ινδονησίας ταρακουνά την παγκόσμια πολιτική μπαταριών

Η ναυαρχίδα της κοινοπραξίας μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) της Ινδονησίας έχει έρθει στο προσκήνιο της παγκόσμιας κοινότητας μετά την απομάκρυνση της LG Energy Solution της Νότιας Κορέας και την πιθανή είσοδο του υποστηριζόμενου από το Πεκίνο Zhejiang Huayou Cobalt. Η εξέλιξη έχει εντείνει τις γεωπολιτικές και οικονομικές ανησυχίες για την αυξανόμενη κυριαρχία του Πεκίνου στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού EV. Στην πραγματικότητα, η Huayou είχε ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για το έργο Titan ήδη από πέρυσι και είχε ήδη «την τεχνολογία». Η πρόθεση ήταν σαφής: η Κίνα έχει αυξήσει την επιρροή της στη γειτονική αλυσίδα εφοδιασμού EV της γειτονικής Ινδονησίας.

Το έργο μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) ύψους 9,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γνωστό και ως Titan Project, αποτελεί μέρος του σχεδίου της Ινδονησίας να ανέβει στην αλυσίδα αξίας στην κατασκευή μπαταριών. Η Ινδονησία έχει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα νικελίου στον κόσμο. Το έργο στοχεύει στη μετατροπή αυτών των πόρων σε εξαρτήματα μπαταριών υψηλής αξίας για να βάλει την Ινδονησία στο χάρτη ως μονάδα παραγωγής μπαταριών. Τα τελευταία χρόνια, η Ινδονησία έχει αναπτύξει τη βιομηχανία νικελίου προς τα κάτω για να οδηγήσει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος EV.

Οι αναλυτές ισχυρίστηκαν ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας δεν ήταν απολύτως άνετη με την κινεζική εταιρεία Huayou, αλλά η έξοδος της LG δεν την άφησε άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί την πρόταση. Παραδέχονται ότι η επέκταση της παρουσίας της Κίνας στον τομέα των EV μπορεί να αναδιαμορφώσει σημαντικά την περιφερειακή δυναμική της βιομηχανίας, καθώς η ισορροπία μπορεί να γείρει προς το Πεκίνο. Η επέκταση της κινεζικής παρουσίας στον τομέα των EV θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την περιφερειακή δυναμική, καθώς η Ινδονησία αξιοποιεί τους πλούσιους πόρους νικελίου της για να προσελκύσει επενδύσεις. Καθώς η Ινδονησία αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους, μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις στην οικοδόμηση μη κινεζικών εταιρειών που πλοηγούνται στο ολοένα και πιο περίπλοκο επενδυτικό τοπίο, πρόσθεσαν.

Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά στέλνει σαφώς ένα σήμα ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για την Κίνα να ενσωματωθεί άνετα περαιτέρω στο οικοσύστημα της πράσινης μεταποίησης της Ινδονησίας και να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ινδονησία - ειδικά αν άλλες ξένες εταιρείες αποσύρονται.

Η Κίνα, η οποία τοποθετείται ως μια χώρα έτοιμη να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της Ινδονησίας για τα ηλεκτρικά οχήματα, έχει ήδη αρχίσει να δείχνει την κυριαρχία της. Η σύγχρονη Amperex Technology Co της Κίνας. Ltd. Η CATL (CATL) περιέκοψε πρόσφατα την επένδυσή της σε ένα ινδονησιακό έργο μπαταριών κατά περισσότερο από το ήμισυ, επικαλούμενο ανησυχίες για τις μετατοπίσεις της αγοράς. Το γεγονός ότι η τεχνολογία μπαταριών παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε ροή είναι ένας σημαντικός κίνδυνος για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις - ακόμη και τα έργα της LFP δεν έχουν ανοσία, δήλωσε η The Jakarta Post στο κύριο άρθρο της. Η CATL ξεκίνησε μια νέα τεχνολογία μπαταριών νωρίτερα αυτό το μήνα που δεν χρησιμοποιεί ούτε νικέλιο ούτε λίθιο, αλλά αντίθετα το νάτριο, το οποίο είναι ακόμη πιο προσιτό.

Η βιομηχανία μπαταριών EV έχει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ένας τεράστιος όγκος νέας ενέργειας από αιχμαλωσία άνθρακα έχει κατασκευαστεί για να τροφοδοτήσει αυτή τη βιομηχανική δραστηριότητα. Οι ντόπιοι χωρικοί έχουν αφεθεί να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική καταστροφή που προκλήθηκε από τη βιομηχανία επεξεργασίας νικελίου που εμπλέκεται στην κατασκευή EV - μεγάλο μέρος των οποίων εξακολουθεί να τροφοδοτείται από άνθρακα - καθώς και απειλές για τα εδάφη και τα προς το ζην. Οι αναλυτές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η Κίνα θα αντιμετωπίσει σοβαρά τέτοια κρίσιμα ζητήματα ή θα τα αγνοήσει εξ ολοκλήρου.

Η επανάσταση του EV έρχεται με το δικό της βρώμικο κόστος. Τα υλικά που πηγαίνουν στις σημερινές μπαταρίες - όπως το νικέλιο, το λίθιο και το κοβάλτιο - έχουν εξαιρετική ζήτηση. Οι τιμές για αυτά τα ορυκτά είναι στα ύψη. Για τις χώρες στις οποίες τα στοιχεία αυτά είναι θαμμένα, η έκρηξη του EV υπόσχεται κέρδη. Αλλά σημαίνει επίσης μαζικές προσπάθειες εξόρυξης - και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που προκαλούν αυτές. Η Κίνα, η οποία έχει δεσμευτεί να είναι ουδέτερη ως προς τον άνθρακα έως το 2060 και θα χρειαστεί σχεδόν το 90% των οχημάτων της να είναι πλήρως ηλεκτρικά έως το 2035 για να επιτύχει τον στόχο της, κυριαρχεί τώρα στις εξορυκτικές δραστηριότητες για τα υλικά μπαταριών EV σε αυτές τις χώρες. Αλλά η εξαγωγή αφήνει βαθιές ουλές στο τοπίο. Σε πολλά νησιά στην Ινδονησία, έχει οδηγήσει σε διατάραξη των τοπικών περιβαλλόντων και των παραδοσιακών τρόπων ζωής για τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τη μεταμόρφωσή τους.

Η Κίνα κυριαρχεί ήδη στο μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας μπαταριών EV. Οι εταιρείες της, όπως η CATL και η BYD, ελέγχουν το σημαντικό μερίδιο αγοράς σε όλη την παραγωγή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση βασικών εξαρτημάτων μπαταριών. Με την Huayou να λειτουργεί ήδη στην Ινδονησία μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων νικελίου στο Weda Bay, η ανύψωσή τους στην εθνική κοινοπραξία θα εδραιώσει τις επιχειρήσεις ανάντη και μεσαίας μπαταρίας της Κίνας στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η εξέλιξη έχει έρθει ως μεγάλη οπισθοδρόμηση για τη Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυτές οι χώρες προσπαθούν να περιορίσουν τη σφίξιμο της λαβής της Κίνας σε βασικά συστατικά της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια.

Εν τω μεταξύ, η Αυστραλία αισθάνεται την πίεση να καταλάβει τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας με την Ινδονησία στο τρέχον σενάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ινδονησία και η Αυστραλία συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος ηλεκτρικών οχημάτων (EV) τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η Αυστραλία χάνει από την Ινδονησία όταν πρόκειται για εξόρυξη νικελίου και πωλήσεις, αλλά προσπαθούν επίσης να εμπλακούν στον τομέα του λιθίου. Ενώ η Ινδονησία έχει λίθιο, δεν έχει τόσο πολύ αποδεδειγμένα αποθέματα όσο η Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει επίσης την τεχνογνωσία για να το εξορύξει ανεξάρτητα. Μένει να δούμε πώς η Αυστραλία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει αυτό το σημείο με την Ινδονησία για να συμπαραγωγήσει μπαταρίες στο μέλλον και ενδεχομένως να αντιμετωπίσει την Κίνα, πρόσθεσαν οι ειδικοί.