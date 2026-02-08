Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από τοξικά μανιτάρια «θανατίτες»

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος μετά την κατανάλωση του επικίνδυνου αμανίτη του φαλλοειδούς, με τις αρχές της Καλιφόρνια να εκδίδουν κατεπείγουσα προειδοποίηση για την αποφυγή συλλογής άγριων μανιταριών.

Η ραγδαία εξάπλωση του είδους Amanita phalloides, γνωστού και ως «θανατίτης», έχει προκαλέσει υγειονομική κρίση στην πολιτεία μετά από έναν ασυνήθιστα βροχερό χειμώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια, από τις 18 Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 36 περιπτώσεις δηλητηρίασης. Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, Έρικα Παν, υπογράμμισε ότι οι τοξίνες που περιέχει ο θανατίτης είναι συχνά μοιραίες, προκαλώντας κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια. Την ίδια ώρα, το ιατρικό προσωπικό αναφέρει ότι οι ασθενείς, με ηλικίες από 19 μηνών έως 67 ετών, χρειάζονται συχνά νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Η παγίδα της ομοιότητας και η «υπερανθισμένη» απειλή

Η αναγνώριση του συγκεκριμένου μανιταριού αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και για έμπειρους συλλέκτες. Ο θανατίτης συγχέεται εύκολα με βρώσιμες ποικιλίες, καθώς η εμφάνισή του αλλάζει σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, από καφέ-λευκό έως πρασινωπό χρώμα. Σύμφωνα με τον δρα Κρεγκ Σμόλιν, ιατρικό διευθυντή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δηλητηριάσεων, ο αριθμός των φετινών περιστατικών είναι πρωτοφανής, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε ένα τυπικό έτος καταγράφονται μόλις δύο έως πέντε δηλητηριάσεις. Όπως ανακοινώθηκε, οι υψηλές θερμοκρασίες του φθινοπώρου και οι πρώιμες βροχές ευνόησαν μια «υπερβολική άνθιση» του τοξικού μανιταριού σε πάρκα και δάση της Βόρειας Καλιφόρνια.

Οδηγίες προστασίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το 60% των πληγέντων ανήκει στην ισπανόφωνη κοινότητα, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση προειδοποιήσεων σε πολλές γλώσσες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικογένειας αγροτών από το Σαλίνας, που κατανάλωσε τα μανιτάρια θεωρώντας τα παρόμοια με εκείνα της πατρίδας τους στο Μεξικό, με αποτέλεσμα την πενθήμερη νοσηλεία της μητέρας και τη μεταμόσχευση ήπατος του πατέρα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπτώματα, όπως οι στομαχικές κράμπες και ο εμετός, μπορεί να υποχωρήσουν προσωρινά, για να ακολουθήσει όμως θανατηφόρα ηπατική βλάβη εντός 48 έως 72 ωρών. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αγοράζουν μανιτάρια αποκλειστικά από αξιόπιστους πωλητές και να επιτηρούν στενά παιδιά και κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους.

