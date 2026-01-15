Καλιφόρνια: Τρεις θάνατοι και 30 δηλητηριάσεις από μανιτάρια «θανάτου»

Ένα από τα μεγαλύτερα ξεσπάσματα τοξικών μανιταριών στην ιστορία της Καλιφόρνια, αντιμετωπίζουν οι αρχές, καθώς ήδη τρις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, και άλλοι 30 έχουν δηλητηριαστεί.

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την άνθηση των μανιταριών θανάτου στη φύση, σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια (CDPH).

«Η κατανάλωση άγριων μανιταριών που συλλέγονται χωρίς ταυτοποίηση ειδικού μπορεί να είναι επικίνδυνη», προειδοποιούν οι ειδικοί.

Η πρώτη προειδοποίηση από το CDPH εκδόθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, αφού το Σύστημα Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Καλιφόρνια εντόπισε 21 άτομα που είχαν αναζητήσει ιατρική βοήθεια από τα μέσα Νοεμβρίου μετά την κατανάλωση μανιταριών θανάτου, γνωστά και με την επιστημονική ονομασία Amanita phalloides.

Μεταξύ 18 Νοεμβρίου και 4 Ιανουαρίου, 35 περιπτώσεις δηλητηρίασης από μανιτάρια, συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων, αναφέρθηκαν σε κρατικούς αξιωματούχους. Τρία από αυτά τα δηλητηριασμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, αρρώστησαν σε σημείο που χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Λιγότερες από πέντε περιπτώσεις δηλητηρίασης από μανιτάρια αναφέρονται σε όλη την πολιτεία σε ένα μέσο έτος, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Καλιφόρνια.

Οι επιπτώσεις της δηλητηρίασης από μανιτάρια δεν είναι εμφανείς παρά μόνο έξι έως 24 ώρες μετά την κατανάλωση.

Τα πρώιμα συμπτώματα της δηλητηρίασης από μανιτάρια περιλαμβάνουν συνήθως διάρροια, ναυτία, έμετο και κοιλιακό άλγος, σύμφωνα με το CDPH.