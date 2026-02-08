Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο βιοτεχνολογίας στη βόρεια Κίνα

Τραγικό απολογισμό αφήνει πίσω της η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng στη βόρεια Κίνα. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, οι τοπικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει επτά θανάτους, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου. Την ίδια ώρα, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα να μην έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

An explosion at a biotechnology plant in Shanxi province, northern China, killed five workers, according to local authorities.



Το χρόνιο πρόβλημα της βιομηχανικής ασφάλειας

Δυστυχώς, το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός για τη χώρα, καθώς τα βιομηχανικά ατυχήματα στην Κίνα καταγράφονται με ανησυχητική συχνότητα. Όπως αναφέρουν αναλυτές, η έλλειψη αυστηρών μέτρων προστασίας και οι πλημμελείς έλεγχοι στις γραμμές παραγωγής οδηγούν συχνά σε παρόμοιες τραγωδίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η βιομηχανική ασφάλεια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για την κινεζική βιομηχανία, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις για αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας.

Αλλεπάλληλα δυστυχήματα στον κλάδο

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η έκρηξη στη βιοτεχνολογία Jiapeng έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα πολύνεκρων συμβάντων. Μόλις στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχη έκρηξη που ισοπέδωσε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία. Η επανάληψη τέτοιων φαινομένων εντός μικρού χρονικού διαστήματος εντείνει τις πιέσεις προς τις τοπικές αρχές για τη διενέργεια σε βάθος ερευνών, την ώρα που οι οικογένειες των θυμάτων αναμένουν απαντήσεις για τα αίτια της νέας καταστροφής.

