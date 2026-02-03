Κίνα: Τέλος στις κρυφές λαβές στις πόρτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων - Κίνδυνος ασφαλείας σε ατυχήματα

Τέλος στις κρυφές λαβές στις πόρτες των ηλεκτρικών οχημάτων θα βάλει η Κίνα στα νέα οχήματα EV, καθιστώντας την την πρώτη χώρα που σταματά τη χρήση του αμφιλεγόμενου συστήματος που έγινε δημοφιλές από την Tesla του Έλον Μασκ.

Η νέα κατεύθυνση των ρυθμιστικών αρχών έρχεται καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιμετωπίζουν έλεγχο από τις αρχές ασφαλείας σε όλο τον κόσμο μετά από μια σειρά θανατηφόρων συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων δύο τροχαίων δυστυχημάτων στην Κίνα που αφορούσαν EV της Xiaomi, στα οποία η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις λαβές φέρεται να εμπόδισε το άνοιγμα των θυρών.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, βάσει των νέων κανονισμών, τα αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να πωλούνται μόνο εάν διαθέτουν μηχανικό μηχανισμό απελευθέρωσης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των θυρών τους.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με το BBC.

Οι νέοι κανόνες του υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής απαιτούν το εξωτερικό κάθε πόρτας επιβατών, εκτός από το πορτμπαγκάζ, να έχει μία εσοχή διαστάσεων τουλάχιστον 6 x 2 x 2,5 εκατοστών ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στη λαβή.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου πρέπει να υπάρχει ένδειξη διαστάσεων τουλάχιστον 1 cm x 0,7 cm που να δείχνει τον τρόπο ανοίγματος της πόρτας.

Κρυφές λαβές στο 60% των νέων οχημάτων

Τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη εγκριθεί από τις αρχές και βρίσκονται στο τελικό στάδιο εισόδου στην κινεζική αγορά θα έχουν άλλα δύο χρόνια για να ενημερώσουν τα σχέδιά τους.

Οι κρυφές λαβές χρησιμοποιούνται ευρέως στην κινεζική αγορά οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), η οποία περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα που κινούνται με κυψέλες καυσίμου.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η κυβερνητική εφημερίδα China Daily, οι κρυφές λαβές χρησιμοποιούνται σε περίπου το 60% των 100 πιο πωλημένων NEV.

Αν και τα μέτρα θα ισχύουν μόνο για τα μοντέλα που πωλούνται στην κινεζική αγορά, η τεράστια παρουσία της χώρας στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία σημαίνει ότι η κίνηση αυτή είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Οι λαβές των θυρών της Tesla ήδη ερευνώνται από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν τη θέσπιση δικών τους κανόνων.

Τον Νοέμβριο, η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) άνοιξε έρευνα με επίκεντρο τις ηλεκτρικές λαβές θυρών της Tesla, ανταποκρινόμενη σε αναφορές ότι σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν, αφήνοντας παιδιά παγιδευμένα στα αυτοκίνητα.

Η NHTSA δήλωσε ότι έλαβε εννέα καταγγελίες σχετικά με τις λαβές στα αυτοκίνητα Tesla Model Y 2021, το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας.

