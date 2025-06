Το τέλος του κόσμου έχει ημερομηνία, ο Χόκινγκ το είχε ήδη ανακοινώσει: τώρα η NASA τον υποστηρίζει

Το μέλλον της ανθρωπότητας, τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και διαφόρων παραγόντων έχει αρχίσει να προβληματίζει, αναδεικνύοντας παλιές ή και ξεχασμένες θεωρίες, αλλά και σύγχρονες προειδοποιήσεις.

Πέρα ωστόσο από τον μύθο, κρύβεται μία αλήθεια, ενός ανθρώπου που θεωρήθηκε από τα σπουδαιότερα μυαλά του 20ου και 21ου αιώνα, ο οποίος δεν μιλούσε ποτέ χωρίς στοιχεία ή έκανε αβάσιμες εικασίες.

Ο Stephen Hawking, ο διάσημος θεωρητικός φυσικός σε ένα από τα τελευταία ντοκιμαντέρ του, "The Quest for a New Earth", έκανε μια πρόβλεψη που ήταν τόσο συγκλονιστική όσο και ρεαλιστική: η Γη θα μπορούσε να πάψει να είναι κατοικήσιμη μέχρι το 2600. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, ο πλανήτης θα γίνει μια γιγαντιαία πύρινη σφαίρα λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της υπερεκμετάλλευσης των πόρων.

Ο Stephen Hawking και ο συναγερμός για το τέλος του κόσμου

Οι προειδοποιήσεις του βασίστηκαν στην ανάλυση πραγματικών φαινομένων και επιστημονικών τάσεων.

Σε αντίθεση με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, που προκλήθηκε από έναν μόνο μετεωρίτη, ο Χόκινγκ υπέθεσε ένα διαφορετικό σενάριο για το τέλος της ανθρωπότητας: ένα άθροισμα πολλαπλών καταστροφών που δρουν ταυτόχρονα. Η κλιματική αλλαγή, οι παγκόσμιες πανδημίες, οι πυρηνικές συγκρούσεις, η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη και η κατάρρευση των κοινωνικών συστημάτων θα συνδυαστούν για να επισπεύσουν την τελική κατάρρευση.

Αν δεν αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο ζωής μας, είπε, ο πλανήτης θα φτάσει σε μια τόσο εχθρική κατάσταση που η επιβίωση θα είναι πρακτικά αδύνατη.

Ο Χόκινγκ προέβλεψε ότι, μέχρι το 2600, η ανθρωπότητα θα μετατρέψει τη Γη σε μια πύρινη σφαίρα, με ακραίες θερμοκρασίες και ακατοίκητες συνθήκες. Αυτή η άποψη δεν βασίζεται σε ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά στην προοδευτική κατάρρευση της οικολογικής ισορροπίας. Δεν πρόκειται για ξαφνική έκρηξη, αλλά για αργή και αναπόφευκτη υποβάθμιση εάν δεν ληφθούν επείγουσες αποφάσεις. Παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η υπερεκμετάλλευση των πόρων, η ρύπανση και η απώλεια βιοποικιλότητας συνδυάζονται σε αυτό το τρομακτικό σενάριο.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένας από τους κύριους εχθρούς του πλανήτη και το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι επιπτώσεις της είναι ήδη παρούσες. Οι ακραίες ξηρασίες, οι μαζικές δασικές πυρκαγιές, τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα, οι όλο και πιο βίαιοι τυφώνες και η επιτάχυνση της τήξης των πόλων δεν είναι φουτουριστικές θεωρίες, αλλά τρέχουσες πραγματικότητες.

Ο Χόκινγκ προειδοποίησε ότι η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να προκαλέσει ένα «ανεξέλεγκτο φαινόμενο του θερμοκηπίου» παρόμοιο με αυτό της Αφροδίτης, όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 400 ° C.

Μια άλλη κεντρική πτυχή των προβλέψεων του Χόκινγκ είναι η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούμε τους πόρους του πλανήτη με μη βιώσιμο ρυθμό. Εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, όχι μόνο θα εξαντλήσουμε τα φυσικά αποθέματα του πλανήτη, αλλά θα πυροδοτήσουμε επίσης μια αλυσιδωτή αντίδραση καταστροφικών παρενεργειών, από την καταστροφή ολόκληρων οικοσυστημάτων έως τη μεταβολή της παγκόσμιας κλιματικής ισορροπίας.

Παρεμβαίνει η NASA

Η προειδοποίηση του Stephen Hawking για το τέλος του κόσμου δεν έπεσε στο κενό.

Οργανισμοί όπως η NASA έχουν αρχίσει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την παρακολούθηση των κύριων απειλών για τη ζωή στη Γη. Αν και δεν έχει βρεθεί ακόμη οριστική λύση, αρκετά μέτωπα είναι ανοιχτά. Η διαστημική υπηρεσία έχει εντείνει τις προσπάθειές της στη μελέτη του γήινου κλίματος και στην ανάπτυξη τεχνολογιών πλανητικής άμυνας.

Επιπλέον, προωθούνται προγράμματα εξερεύνησης του διαστήματος για εναλλακτικές λύσεις εκτός Γης. Ο Άρης, για παράδειγμα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών αποστολών τόσο από τη NASA όσο και από τη SpaceX, την εταιρεία του Έλον Μασκ. Ο στόχος είναι σαφής: να δημιουργηθούν αυτοσυντηρούμενες αποικίες που θα χρησιμεύσουν ως καταφύγιο για την ανθρωπότητα σε περίπτωση που η Γη γίνει ακατοίκητη.

Ο Χόκινγκ επέμεινε στην ανάγκη να κοιτάξουμε πέρα από τον πλανήτη μας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση του είδους μας είναι να αποικίσουμε άλλους κόσμους.

