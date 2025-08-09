ΗΠΑ: «Αγέλη» τουλάχιστον δέκα σκύλων επιτέθηκε σε ανήλικο κορίτσι

Η 17χρονη Tracy Azpeitia έκανε τζόκινγκ κοντά στο σπίτι της όταν την περικύκλωσαν και της επιτέθηκαν τουλάχιστον 10 σκύλοι

Newsbomb

Η 17χρονη κοπέλα δέχτηκε επίθεση από τα σκυλιά ενώ έκανε το πρωινό της τρέξιμο. 

GoFundMe / ABC7
Μια βίαιη επίθεση σκύλων στην Καλιφόρνια άφησε ένα ανήλικο κορίτσι με σοβαρά τραύματα. Η «αγέλη» των μεγάλου μεγέθους σκύλων της επιτέθηκε ενώ έκανε το πρωινό της τρέξιμο.

Η 17χρονη Tracy Azpeitia έκανε τζόκινγκ κοντά στο σπίτι της στο Newberry Springs στην Καλιφόρνια στις 17 Ιουλίου, όταν την περικύκλωσαν και της επιτέθηκαν τουλάχιστον 10 σκύλοι, σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη του San Bernardino County.

Η μητέρα της κοπέλας θυμάται ότι η κόρη της της έθεσε μια σπαρακτική ερώτηση τη στιγμή που την είδε στο σημείο της επίθεσης.

«Πλησίασα κοντά της και [μου ρώτησε] «Μαμά, είμαι ακόμα όμορφη;» και της απάντησα, «Ναι, είσαι όμορφη»», είπε η Maria Azpeitia στο ABC7.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο τετράγωνο 30000 της Newberry Road, σε μια αραιοκατοικημένη, ερημική περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας.

«Νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει, γιατί κάθε πρωί πηγαίνει με τα πόδια στη στάση του λεωφορείου», πρόσθεσε η μητέρα. «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα της συμβεί κάτι τέτοιο».

Η Τρέισι πήγαινε σε ένα γυμναστήριο κοντά στο κοινοτικό κέντρο. Ένας γείτονας άκουσε τις κραυγές της νεαρής κοπέλας και κάλεσε το 911.

«Περισσότερα από 500 ράμματα» χρειάστηκε η μικρή

«Οι αστυνομικοί μίλησαν με τους γονείς του θύματος και έμαθαν ότι η κοπέλα είχε βγει για τζόκινγκ όταν της επιτέθηκαν 10 ή περισσότερα σκυλιά μεγάλου μεγέθους», ανέφεραν οι αξιωματούχοι του σερίφη σε γραπτή δήλωση.

«Τα σκυλιά δάγκωσαν το θύμα αρκετές φορές στα πόδια και στα χέρια. Τα δαγκώματα προκάλεσαν μεγάλες πληγές, εκδορές και αφαίρεση ιστού».

Συνολικά 16 σκυλιά κατασχέθηκαν από την περιοχή από την Υπηρεσία Ελέγχου Ζώων της Κομητείας Σαν Μπερναρντίνο μετά την επίθεση. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα σκυλιά δεν ήταν δεμένα με λουρί ούτε περιφραγμένα και πιστεύεται ότι ανήκαν σε έναν κάτοικο της περιοχής.

Ο πατριός της Tracy, Carlos Ramirez, είπε ότι η έφηβη υπέστη εκατοντάδες δαγκώματα σε όλο το σώμα της, που χρειάστηκαν περισσότερα από 500 ράμματα για να κλείσουν τα τραύματα και τις πληγές από την επίθεση.

«Δεν ήταν ένα ή δύο σκυλιά, ήταν πολλά», είπε ο Ραμίρεζ. «Δηλαδή, την δάγκωσαν σε κάθε μέρος του σώματός της, εκτός από τους αστραγάλους της».

ανηλικη ηπα

Η ανήλικη χρειάστηκε πολλά ράμματα μετά την επίθεση.

ABC7

Η μητέρα δεν μπορούσε να την αναγνωρίσει

Η επίθεση την άφησε τόσο σοβαρά τραυματισμένη που η ίδια η μητέρα της είπε ότι ήταν αγνώριστη όταν έφτασε στον τόπο του συμβάντος.

«Δεν ήξερα ποια ήταν», είπε η μητέρα της Τρέισι. «Ήταν τόσο βρώμικη, καλυμμένη με χώμα, που δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την κόρη μου. Αναγνώρισα το σουτιέν της, αυτό ήταν το μόνο που αναγνώρισα».

«Νόμιζα ότι της είχαν κόψει τα χέρια», πρόσθεσε η συντετριμμένη μητέρα. «Έτσι φαινόταν».

Η Τρέισι νοσηλεύτηκε στο Παιδικό Νοσοκομείο Loma Linda και έκτοτε έχει πάρει εξιτήριο, αν και ακόμα δεν μπορεί να περπατήσει μόνη της.

Η οικογένεια της Τρέισι έχει δημιουργήσει μια σελίδα GoFundMe για να βοηθήσει στην ανάρρωσή της και στη συνεχιζόμενη ιατρική περίθαλψή της.

«Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την τελευταία της χρονιά στο λύκειο φέτος. Τώρα, εξαιτίας αυτού, πρέπει να μένει στο σπίτι και να πηγαίνει σε διάφορα ραντεβού με γιατρούς και σε κέντρα αποκατάστασης. Λόγω του τραύματος, δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα, έχει εφιάλτες», αναγράφεται στη σελίδα της εκστρατείας.

Ανησυχία για τα σκυλιά στην περιοχή

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για τα αδέσποτα και ανεξέλεγκτα σκυλιά στην περιοχή.

«Έχουμε βρεθεί σε καταστάσεις όπου βρισκόμασταν έξω για περίπατο και ξαφνικά σκυλιά βγήκαν από ένα φράχτη ή από το πουθενά και άρχισαν να μας περιτριγυρίζουν», δήλωσε η Κριστίν Γουάτσον, κάτοικος του Νιούμπερι Σπρινγκς, στο ABC7.

Τα σκυλιά φιλοξενούνται επί του παρόντος στο Barstow Humane Society, περίπου 17 μίλια από τον τόπο της επίθεσης.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επίθεση συνέβη μόλις δύο εβδομάδες πριν από μια άλλη θανατηφόρα επίθεση στο San Bernardino, όπου μια 51χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από μια αγέλη σκύλων κοντά σε ένα τοπικό πάρκο, σύμφωνα με το Victorville Daily Press.

