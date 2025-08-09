Πυροβολισμοί στο κέντρο του Μανχάταν: Τρεις τραυματίες στην Times Square - Δείτε βίντεο

Τρεις τραυματίες από τους πυροβολισμούς στην Times Square

Τρεις τραυματίες ήταν ο απολογισμός των πυροβολισμών στην πολυσύχναστη πλατεία Times Squares του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με το AP που επικαλείται αστυνομικές πηγές, προσθέτοντας ότι -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει απαγγελία κατηγοριών.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το AP, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αστυνομικές αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα σχολιασμού.