Ιταλία: Ένας νεκρός και άλλοι εννέα στο νοσοκομείο από «μολυσμένο» μπρόκολο

O Luigi Di Sarno έχασε τη ζωή του μετά την κατανάλωση «μολυσμένου» μπρόκολου στην Ιταλία.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και εννέα άλλοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο στην Ιταλία, έπειτα από κατανάλωση σάντουιτς που περιείχε «μολυσμένο» μπρόκολο.

Ο Luigi Di Sarno, 52 ετών, καλλιτέχνης και μουσικός, πέθανε τραγικά στην Ιταλία μετά από την κατανάλωση σάντουιτς με μπρόκολο και λουκάνικο από μία καντίνα στην παραλία Diamante της επαρχίας Cosenza. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και δύο έφηβοι, μεταφέρθηκαν όλα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του κοντινού νοσοκομείου Annunziata.

Μεταξύ των ατόμων που έλαβαν ιατρική περίθαλψη είναι και συγγενείς του κ. Di Sarno, με δύο ασθενείς να εξακολουθούν να παλεύουν για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανησυχίας για την αλλαντίαση που συνδέεται με τοξίνες από το βακτήριο Clostridium botulinum, η οποία έχει επίσης οδηγήσει σε προειδοποιήσεις για την υγεία των καταναλωτών τσαγιού.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποδηλώνουν ότι μια 38χρονη γυναίκα μπορεί επίσης να έχει πεθάνει μετά από την κατανάλωση ενός τάκο με γκουακαμόλε σε ένα φεστιβάλ στο Κάλιαρι στη Σαρδηνία. Με την Εισαγγελία της Πάολα να ζητά «άμεση κατάσχεση ενός εμπορικού προϊόντος», η χώρα παραμένει σε εγρήγορση.

Το υπουργείο Υγείας της περιφέρειας της Καλαβρίας ανακοίνωσε: « Η διαδικασία έκτακτης ανάγκης που έχει θεσπιστεί για αυτές τις περιπτώσεις έχει τεθεί σε εφαρμογή, η οποία απαιτεί άμεση ενημέρωση του Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων στην Παβία, του μοναδικού εθνικού κέντρου που έχει οριστεί για τη διαχείριση της αλλαντίασης».

«Κανένα περιφερειακό ή νοσοκομειακό ίδρυμα της χώρας δεν έχει την άδεια να αποθηκεύει το αντίδοτο στις εγκαταστάσεις του. Τον ορό διαθέτει αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας, τον οποίο φυλάσσει σε καθορισμένους ασφαλείς χώρους και το διανέμει μόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Λομβαρδίας.

Τα δύο πρώτα φιαλίδια, που χρησιμοποιήθηκαν για τους πρώτους ασθενείς, στάλθηκαν απευθείας από το Στρατιωτικό Φαρμακείο στον Τάραντα. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε, χρειάστηκαν επιπλέον προμήθειες.

«Χθες, η περιφέρεια της Καλαβρίας, μέσω της Azienda Zero, διέθεσε ένα αεροσκάφος που πέταξε στο νοσοκομείο San Camillo της Ρώμης, όπου το υπουργείο είχε συγκεντρώσει επιπλέον φιαλίδια του ορού για να διευκολύνει τη διανομή».

Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη μετά από μία επιδημία αλλαντίασης που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, όπου οκτώ άτομα φέρεται να αρρώστησαν μετά την κατανάλωση μολυσμένου γκουακαμόλε σε ένα φεστιβάλ στη Σαρδηνία.

Ένα 11χρονο αγόρι παραμένει στην εντατική στο πολυκλινική Gemelli στη Ρώμη, αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το Κάλιαρι.

Ο δήμαρχος της Diamante, Achille Ordine, κάλεσε τους πολίτες να μην «δημιουργήσουν πανικό» μετά το συμβάν, ενώ η Εισαγγελία της Πάολα διεξάγει έρευνα.

