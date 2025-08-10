Στο στόχαστρο μάντισσα στην Ταϊλάνδη: Αντιμέτωπη με κατηγορίες μετά από ψευδή προφητεία

Στο επίκεντρο μιας ιδιόμορφης -αλλά με πιθανές ποινικές προεκτάσεις- υπόθεσης βρίσκεται γνωστή μάντισσα στην Ταϊλάνδη, μετά από πρόβλεψη περί ένοπλης σύγκρουσης στα σύνορα με την Καμπότζη που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, προκαλώντας, ωστόσο, αναστάτωση σε όλο το έθνος.

Η αυτοαποκαλούμενη μυστικίστρια, Plai Prai Krasip, ιδιαίτερα δημοφιλής σε λαϊκά στρώματα της χώρας, προκάλεσε σάλο το περασμένο Σάββατο, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης προέβλεψε «μεγάλη στρατιωτική επίθεση» εντός 48 ωρών στα σύνορα με την Καμπότζη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα γίνει κάτι μεγάλο και καταστροφικό». Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα σύνορα, όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν βιώσει κατά το παρελθόν επεισόδια έντασης μεταξύ των δύο κρατών.

