Ιταλία: Φωτιά ξέσπασε σε πλοίο με 155 επιβάτες στον κόλπο της Νάπολης

Πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο του φεριμπότ Raffaele Rubattino, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά του νησιού Κάπρι, περίπου δεκαπέντε μίλια από το λιμάνι της Νάπολης. Το πλοίο, το οποίο αναχώρησε από το Παλέρμο σήμερα το πρωί με επιβάτες και οχήματα, δέθηκε από ρυμουλκά, καθώς δεν μπορούσε να πλοηγηθεί .

Ο καπετάνιος εξέδωσε σήμα κινδύνου μέσω ασυρμάτου και ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης, υπό τον συντονισμό της Λιμενικής Αρχής της Νάπολης, η οποία έστειλε δύο περιπολικά σκάφη στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Δύο ρυμουλκά αναχώρησαν αμέσως από το λιμάνι της Νάπολης για να ρυμουλκήσουν το πλοίο Raffaele Rubattino, που ανήκει στην εταιρεία Tirrenia, στον προορισμό του.

Η Λιμενική Αρχή ζήτησε από τα σκάφη στην περιοχή να προσεγγίσουν το Rubattino για να παράσχουν βοήθεια εάν χρειαστεί. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο πλοίο, το GNV Auriga, επίσης από το Παλέρμο, έχει φτάσει κοντά στο παρασυρόμενο πλοίο.

Στο πλοίο επιβαίνουν 155 επιβάτες και το πλήρωμα.

Ο καπετάνιος του πλοίου ανέφερε ότι δεν υπήρχε ανάγκη εκκένωσης των επιβατών. Δύο ρυμουλκά ρυμουλκούν τώρα το πλοίο στον προορισμό του, ενώ στην περιοχή βρίσκονται επίσης δύο περιπολικά σκάφη της Ακτοφυλακής.