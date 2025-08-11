Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

Η εταιρεία υπογράμμισε πως το σχέδιο του Oaxaca Slip-On βασίστηκε στην παράδοση του χωριού Villa Hidalgo Yalálag στην Οαχάκα

Newsbomb

Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό
Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, Willy Chavarria
Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη, έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις σχετικά με ένα παπούτσι που σχεδίασε σε συνεργασία με την Adidas Originals, το οποίο κατηγορήθηκε για «πολιτισμική ιδιοποίηση».

Το παπούτσι, με την ονομασία Oaxaca Slip-On, αντλεί την έμπνευσή του από τα παραδοσιακά δερμάτινα σανδάλια huaraches, τα οποία κατασκευάζονται εδώ και αιώνες από αυτόχθονες τεχνίτες στο Μεξικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το μοντέλο κατασκευάστηκε στην Κίνα, χωρίς να υπάρξει καμία διαβούλευση ή αναγνώριση των κοινοτήτων που δημιούργησαν το αρχικό σχέδιο. Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν ήταν και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Οι μεγάλες εταιρείες συχνά παίρνουν προϊόντα, ιδέες και σχέδια από αυτόχθονες κοινότητες χωρίς να τις αναγνωρίζουν».

https://www.instagram.com/p/DNN4gqSo3m5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρόεδρος πρόσθεσε πως η κυβέρνησή της εξετάζει τα νομικά περιθώρια για να στηρίξει τις πληγείσες κοινότητες. Η υφυπουργός Πολιτισμού του Μεξικού, Μαρίνα Νούνιες, αποκάλυψε ότι η Adidas έχει έρθει ήδη σε επαφή με τις τοπικές αρχές στην Οαχάκα, ώστε να συζητηθεί ενδεχόμενη αποζημίωση προς όσους θεωρούνται θύματα «πολιτισμικής λογοκλοπής».

Σε ανακοίνωσή της προς το BBC, η Adidas δήλωσε ότι «αναγνωρίζει και τιμά τον πολιτιστικό πλούτο των αυτόχθονων κοινοτήτων του Μεξικού και την αξία της χειροτεχνικής τους κληρονομιάς».

Η εταιρεία υπογράμμισε πως το σχέδιο του Oaxaca Slip-On βασίστηκε στην παράδοση του χωριού Villa Hidalgo Yalálag στην Οαχάκα, και πρόσθεσε: «Ζητούμε δημόσια συγγνώμη και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε έναν ουσιαστικό και με σεβασμό διάλογο με την κοινότητα του Yalálag, τιμώντας την πολιτιστική της κληρονομιά».

Η δήλωση του Willy Chavarria

Οι διαφημιστικές εικόνες του παπουτσιού, ένα μαύρο, καλουπωμένο σχέδιο με ανοιχτή μύτη έχουν ήδη αποσυρθεί από τους επίσημους λογαριασμούς τόσο της Adidas όσο και του Chavarria.

Ο ίδιος ο Chavarria, μέσω δήλωσής του στο BBC, τόνισε: «Μιλώ από καρδιάς για το παπούτσι Oaxaca Slip-On που σχεδίασα με την Adidas. Η πρόθεσή μου ήταν πάντα να τιμήσω το βαθιά πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πνεύμα της Οαχάκα και των δημιουργικών της κοινοτήτων, ενός τόπου του οποίου η ομορφιά και η αντίσταση με έχουν εμπνεύσει. Το όνομα "Οαχάκα" δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι ζωντανός πολιτισμός, άνθρωποι και ιστορία».

Ωστόσο, ο σχεδιαστής αναγνώρισε το λάθος του που δεν συνεργάστηκε άμεσα με τις τοπικές κοινότητες κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, λέγοντας:
«Λυπάμαι βαθιά που αυτό το σχέδιο προέκυψε χωρίς την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας της Οαχάκα. Δεν στάθηκα στο ύψος του σεβασμού και της συνεργασίας που αξίζουν η Οαχάκα, η Ζαποτέκικη κοινότητα του Villa Hidalgo Yalálag και οι άνθρωποί της».

Και κατέληξε: «Ξέρω πως η αγάπη δεν χαρίζεται, κερδίζεται με πράξεις».

Σύμφωνα με το Associated Press, η Adidas απάντησε επισήμως στις μεξικανικές αρχές με επιστολή, εκφράζοντας την εκτίμησή της προς τις αυτόχθονες κοινότητες και την πρόθεσή της να συζητήσει τρόπους «αποκατάστασης της ζημιάς» που προκλήθηκε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Απόφαση Τραμπ για παράταση 90 ημερών στην ανακωχή με την Κίνα

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

22:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Τραμπ παρατείνει την προθεσμία επιβολής δασμών στην Κίνα - Αποκλείει τον χρυσό

22:40WHAT THE FACT

Ανησυχητικά ευρήματα: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη σύνδεση της τηγανητής πατάτας και του διαβήτη

22:32ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» Νετανιάχου σε μερική συμφωνία με τη Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ολική κατάρρευση στο ηλεκτρικό δίκτυο λόγω θερμοκρασιών που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μαίνεται η φωτιά στην Ταρίφα - Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν σπίτια και ξενοδοχεία - «Η μόνη λύση ήταν να κατέβουμε στην παραλία»

22:07ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» – Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Χαραλαμπόπουλο, το… παλεύει για Άντονις Αρμς!

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Οριοθέτημένη και σε ύφεση - Ερευνάται το πώς ξεκίνησε

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας ορειβάτης διασώθηκε με επιτυχία στον Ολύμπο - Τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη»

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πόρος: Νεκρή 73χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή Αλυκής

21:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου – Βίντεο

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέχρι και φυλάκιση σε όσους πετάνε σκουπίδια από το αυτοκίνητο - Ισχύει και για τουρίστες

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε από καταφύγιο σε ασφαλές σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

22:07ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» – Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

19:39LIFESTYLE

Σπάνια εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

22:40WHAT THE FACT

Ανησυχητικά ευρήματα: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη σύνδεση της τηγανητής πατάτας και του διαβήτη

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

20:48LIFESTYLE

Παντρεύονται Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά τους

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

19:37LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ