Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη, έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις σχετικά με ένα παπούτσι που σχεδίασε σε συνεργασία με την Adidas Originals, το οποίο κατηγορήθηκε για «πολιτισμική ιδιοποίηση».

Το παπούτσι, με την ονομασία Oaxaca Slip-On, αντλεί την έμπνευσή του από τα παραδοσιακά δερμάτινα σανδάλια huaraches, τα οποία κατασκευάζονται εδώ και αιώνες από αυτόχθονες τεχνίτες στο Μεξικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το μοντέλο κατασκευάστηκε στην Κίνα, χωρίς να υπάρξει καμία διαβούλευση ή αναγνώριση των κοινοτήτων που δημιούργησαν το αρχικό σχέδιο. Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν ήταν και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Οι μεγάλες εταιρείες συχνά παίρνουν προϊόντα, ιδέες και σχέδια από αυτόχθονες κοινότητες χωρίς να τις αναγνωρίζουν».

https://www.instagram.com/p/DNN4gqSo3m5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρόεδρος πρόσθεσε πως η κυβέρνησή της εξετάζει τα νομικά περιθώρια για να στηρίξει τις πληγείσες κοινότητες. Η υφυπουργός Πολιτισμού του Μεξικού, Μαρίνα Νούνιες, αποκάλυψε ότι η Adidas έχει έρθει ήδη σε επαφή με τις τοπικές αρχές στην Οαχάκα, ώστε να συζητηθεί ενδεχόμενη αποζημίωση προς όσους θεωρούνται θύματα «πολιτισμικής λογοκλοπής».

Σε ανακοίνωσή της προς το BBC, η Adidas δήλωσε ότι «αναγνωρίζει και τιμά τον πολιτιστικό πλούτο των αυτόχθονων κοινοτήτων του Μεξικού και την αξία της χειροτεχνικής τους κληρονομιάς».

Η εταιρεία υπογράμμισε πως το σχέδιο του Oaxaca Slip-On βασίστηκε στην παράδοση του χωριού Villa Hidalgo Yalálag στην Οαχάκα, και πρόσθεσε: «Ζητούμε δημόσια συγγνώμη και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε έναν ουσιαστικό και με σεβασμό διάλογο με την κοινότητα του Yalálag, τιμώντας την πολιτιστική της κληρονομιά».

Η δήλωση του Willy Chavarria

Οι διαφημιστικές εικόνες του παπουτσιού, ένα μαύρο, καλουπωμένο σχέδιο με ανοιχτή μύτη έχουν ήδη αποσυρθεί από τους επίσημους λογαριασμούς τόσο της Adidas όσο και του Chavarria.

Ο ίδιος ο Chavarria, μέσω δήλωσής του στο BBC, τόνισε: «Μιλώ από καρδιάς για το παπούτσι Oaxaca Slip-On που σχεδίασα με την Adidas. Η πρόθεσή μου ήταν πάντα να τιμήσω το βαθιά πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πνεύμα της Οαχάκα και των δημιουργικών της κοινοτήτων, ενός τόπου του οποίου η ομορφιά και η αντίσταση με έχουν εμπνεύσει. Το όνομα "Οαχάκα" δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι ζωντανός πολιτισμός, άνθρωποι και ιστορία».

Ωστόσο, ο σχεδιαστής αναγνώρισε το λάθος του που δεν συνεργάστηκε άμεσα με τις τοπικές κοινότητες κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, λέγοντας:

«Λυπάμαι βαθιά που αυτό το σχέδιο προέκυψε χωρίς την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας της Οαχάκα. Δεν στάθηκα στο ύψος του σεβασμού και της συνεργασίας που αξίζουν η Οαχάκα, η Ζαποτέκικη κοινότητα του Villa Hidalgo Yalálag και οι άνθρωποί της».

Και κατέληξε: «Ξέρω πως η αγάπη δεν χαρίζεται, κερδίζεται με πράξεις».

Σύμφωνα με το Associated Press, η Adidas απάντησε επισήμως στις μεξικανικές αρχές με επιστολή, εκφράζοντας την εκτίμησή της προς τις αυτόχθονες κοινότητες και την πρόθεσή της να συζητήσει τρόπους «αποκατάστασης της ζημιάς» που προκλήθηκε.