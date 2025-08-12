Ταγιάνι: «Είμαστε ανοικτοί στην αναγνώριση της Παλαιστίνης – Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο»

«Η Δυτική όχθη και η Γάζα πρέπει να επανενωθούν», είπε ο Ιταλός ΥΠΕΞ

Newsbomb

Ταγιάνι: «Είμαστε ανοικτοί στην αναγνώριση της Παλαιστίνης – Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, αλλά πρέπει να εργαστούμε για την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι κατά την παρέμβασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Δυτική όχθη και η Γάζα πρέπει να επανενωθούν, αλλά η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι ο μόνος μας συνομιλητής. Η Ιταλία έφερε συγκεκριμένες προτάσεις στην Διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την λύση των δυο κρατών και συμπροέδρευσε, με την Ινδονησία, της ομάδας εργασίας για την Ασφάλεια», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι, η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών», όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. «Η γραμμή μας είναι σαφής: πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να υπάρξει παροχή εγγύησης για πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οποιαδήποτε προσπάθεια προσάρτησης της Γάζας και της Δυτικής Όχθης ενισχύει την τρομοκρατική προσπάθεια της Χαμάς και ναρκοθετεί την όλη πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε, τέλος, ότι «η Ιταλία είναι έτοιμη να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος των βίαιων εποίκων».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:34ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΕΝΕΝ: Αποχή του πληρώματος του «Blue Star 1» από εργασίες φόρτωσης στις 14 Αυγούστου

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ταγιάνι: «Είμαστε ανοικτοί στην αναγνώριση της Παλαιστίνης – Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο»

02:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 82 θέσεις ΕΕΠ σε Φορείς του Δημοσίου - 25 θέσεις έμειναν κενές

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Μάρκο Ρούμπιο

01:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο» στη Wall Street - Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία του πληθωρισμού

01:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας του στο Cincinnati Open – Έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις

00:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σκηνές τρόμου σε αγώνα Πόλο: Διακόπηκε αγώνας λόγω πυροβολισμών στο Παγκόσμιο Νέων Γυναικών Κ20 - Δείτε βίντεο

00:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία Βόλου: 76χρονος έπεσε σε πηγάδι – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

00:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Έρχεται στην Ελλάδα ο Γιακουμάκης – Πρόβλημα με Τάισον ενόψει Βολφσμπέργκερ

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν τα αδέσποτα σκυλιά έλαβαν οι αρχές του Δελχί

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιαπωνία: Πέθανε o θρυλικός, Κουνισίγκε Καμαμότο – Τον είχε αποθεώσει ο Πελέ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στη νότια Ιαπωνία: Πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος στον λιμένα Αλεξανδρούπολης

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Αιματηρά τροχαία λεωφορείων - 13 νεκροί και περισσότεροι από 60 τραυματίες - Το όχημα έπεσε σε γκρεμό

23:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Σε Εύβοια και Σποράδες έφτασε ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία – Δείτε χάρτη

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες για αγνοούμενο κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή των Δικέλλων Αλεξανδρούπολης

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ξάνθη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιτέα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα από λουόμενους

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Απόφαση Τραμπ για παράταση 90 ημερών στην ανακωχή με την Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

19:39LIFESTYLE

Σπάνια εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

23:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν τα αδέσποτα σκυλιά έλαβαν οι αρχές του Δελχί

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

19:37LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Καλαμάτα επισημοποίησε τη σπουδαία κίνηση με τον Μπρούνο Γκάμα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ