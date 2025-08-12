Ρόμπιν Γουίλιαμς: Το συγκινητικό μήνυμα του Μπίλυ Κρίσταλ 11 χρόνια μετά τον θάνατό του

ΚΟΣΜΟΣ
Έντεκα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες, 11 Αυγούστου από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, σε ηλικία 63 ετών.

Ο Μπίλι Κρίσταλ θέλησε να τιμήσει την μνήμη του φίλου του δημοσιεύοντας στα social media μία αυθόρμητη φωτογραφία τους, όπου γελούν μαζί.

Ο 77χρονος ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μου λείπεις, φίλε μου».

Η φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί στα γυρίσματα της ταινίας Fathers' Day του 1997, σε σκηνοθεσία του Ιβάν Ράιτμαν και με πρωταγωνιστές τους Γουίλιαμς και Κρίσταλ.

Ο Ουίλιαμς αυτοκτόνησε στην έπαυλή του στο Paradise Cay στο Σαν Φρανσίσκο στις 11 Αυγούστου 2014 , ενώ έδινε για καιρό μάχη με την άνοια Lewy Body (LBD), βυθίζοντας στο «πένθος» το Χόλιγουντ και τους θαυμαστές του.

Κρίσταλ και Γουίλιαμς εδραίωσαν τη φιλία τους την δεκαετία του 80' και 90', όπου και οι δύο ήταν στο πικ της καριέρας τους.

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Fathers” Day», ο Μπιλ Κρίσταλ παρουσίασε την 70ή τελετή απονομής των Όσκαρ το 1998, στην οποία ο Γουίλιαμς κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Good Will Hunting».

