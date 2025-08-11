Ντέιβιντ Λιντς: Είχε μετανιώσει για την υπογραφή του υπέρ του Ρομάν Πολάνσκι

«Δεν συμφωνούσαμε πάντα με τον πατέρα μου και μπορώ να σας πω ότι μετάνιωσε μετά την κουβέντα που είχαμε. Το έκανε για τους λάθος λόγους και είχε αγνοήσει τις φρικτές πράξεις ενός δημιουργού το έργο του οποίου εκτιμούσε». Αυτή την απάντηση έδωσε η κόρη του Ντέιβιντ Λιντς, Τζένιφερ για την επιστολή που ζητούσε την μη έκδοση του Ρομάν Πολάνσκι το 2009 όταν εκείνος είχε συλληφθεί στη Ζυρίχη και εξεταζόταν η έκδοσή του στις ΗΠΑ για να εκτίσει την ποινή του για το βιασμό της 13χρονης Σαμάνθα Γκέιμερ το 1977. Εκείνη την επιστολή την είχαν υπογράψει περισσότεροι από 160 σκηνοθέτες και ηθοποιοί του Χόλιγουντ όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Γουες Αντερσον, ο Γούντι Αλεν, ενώ η Εμμα Τόμσον και η Νάταλι Πόρτμαν είχαν ζητήσει αργότερα να αφαιρεθεί η υπογραφή τους από την επιστολή.

Το θέμα ανακίνησε με μια ανάρτησή της στο TikTok μια νεαρή γυναίκα και η κόρη του Ντέιβιντ Λιντς απάντησε στα σχόλια εξηγώντας τι είχε γίνει τότε. «Εμαθα ότι υπέγραψε την επιστολή αφού το είχε κάνει και το συζητήσαμε μετά ενώ εγώ ήμουν πληγωμένη και οργισμένη από αυτή την επιλογή του. Στην κουβέντα που είχαμε δεν υπερασπίσθηκε την υπογραφή του και μου είπε ότι ευχόταν να είχαμε μιλήσει πριν το κάνει», ισχυρίζεται η Τζένιφερ Λιντς και συνεχίζει: «Αλλαξε γνώμη καθώς συζητούσαμε. Του εξήγησα τι σήμαινε η στήριξη που παρείχε στον Πολάνσκι και νομίζω ότι πραγματικά μέσα του δεν ήθελε να το κάνει. Ξέρω ότι σε δεύτερη φάση κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και ότι επέλεξε να αγνοήσει την κακοποίηση ενός παιδιού. Για κάποιο λόγο δεν είδε την κακοποίηση αλλά τον καλλιτέχνη που ήθελε να τον δει πίσω στην ενεργό δράση. Το κατάλαβε αργά αλλά το κατάλαβε. Αν γινόταν αυτό σήμερα, δεν θα το έκανε. Για ένα διάστημα νόμιζε ότι ο Πολάνσκι είναι το θύμα. Αλλά δεν ήταν», τονίζει η Τζένιφερ Λιντς.

Ως γνωστόν, ο 43χρονος τότε Ρομάν Πολάνσκι είχε συλληφθεί στις 10 Μαρτίου 1977 στο Λος Αντζελες με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου αλλά πριν ανακοινωθεί η καταδικαστική απόφαση, ο σκηνοθέτης εγκατέλειψε τις ΗΠΑ για να μην καταλήξει στη φυλακή. Από τότε δεν επέστρεψε στη χώρα και σήμερα ζει στο Παρίσι.