Λιθουανία: Εκπαίδευση χειρισμού drones σε παιδιά για την αντιμετώπιση της Ρωσίας ξεκινά η χώρα

Στον χειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα εκπαιδευτούν παιδιά στη Λιθουανία, στο πλαίσιο των προσπαθειών της μικρής χώρας της Βαλτικής να αναπτύξει τις αμυντικές δυνατότητές της απέναντι σε πιθανές απειλές της Ρωσίας.

Σε μια κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ελπίζει να διδάξει σε περισσότερους από 22.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, δεξιότητες χειρισμού drones, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας «επέκτασης της εκπαίδευσης στην αντίσταση από τους πολίτες».

Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με μαθητές ηλικίας μεταξύ οκτώ και δέκα ετών να μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να πιλοτάρουν απλά drones, ανέφερε η κυβέρνηση. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν εξαρτήματα drones και θα μαθαίνουν πώς να κατασκευάζουν και να πετούν προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε συναγερμό οι Βαλτικές χώρες

Όπως και οι γείτονές της Εσθονία και Λετονία, η Λιθουανία, μια χώρα 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων που συνορεύει με την ρωσική περιοχή του Καλίνινγκραντ, αλλά και τη σύμμαχο της Μόσχας Λευκορωσία, βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για πολεμική ανάφλεξη εξαιτίας της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ρωσική απειλή στις χώρες της Βαλτικής υπογραμμίστηκε την Τετάρτη με την απέλαση ενός Ρώσου διπλωμάτη από την Εσθονία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, δήλωσε ότι προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια εξαιτίας της «συνεχούς παρέμβασής» του στις υποθέσεις του κράτους.

«Ο εν λόγω διπλωμάτης έχει εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης και του νομικού συστήματος της Εσθονίας. Η συνεχής παρέμβαση της ρωσικής πρεσβείας στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Εσθονίας πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Tsahkna.

Στη Λιθουανία, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει 3,3 εκατομμύρια ευρώ (2,9 εκατομμύρια λίρες) για εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως drones εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με κάμερα πρώτου προσώπου (FPV), συστήματα ελέγχου και μετάδοσης βίντεο και μια εφαρμογή για κινητά για εκπαίδευση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Η υπουργός Άμυνας, Dovilė Šakalienė, δήλωσε: «Σχεδιάζουμε να εκπαιδεύσουμε 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά στον έλεγχο drone έως το 2028. Τον Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε κέντρα ελέγχου drone στο Jonava, Tauragė και Kėdainiai, και θα ανοίξουμε έξι ακόμη κέντρα εκπαίδευσης drone σε άλλες περιοχές της Λιθουανίας έως το 2028».

Η Λιθουανία έχει δώσει ιδιαίτερα έμφαση στην υιοθέτηση των drones στην άμυνά της, με τα UAV να χρησιμοποιούνται εκτενώς για την αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα σύνορά της έπειτα από δύο περιστατικά τον Ιούλιο, όταν δύο ρωσικά drones διέσχισαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία προς το έδαφος της χώρας.

Στη Ρωσία, η εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση drones έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αποκαλύψεις τον περασμένο μήνα σχετικά με την υποτιθέμενη συστηματική συμμετοχή παιδιών στο σχεδιασμό και τη δοκιμή της τεχνολογίας μέσω βιντεοπαιχνιδιών.

*Πηγή: The Guardian

Διαβάστε επίσης