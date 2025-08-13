Λαμπεντούζα: Βυθίστηκε βάρκα με μετανάστες - Είκοσι νεκροί και τουλάχιστον είκοσι αγνοούμενοι

Νέο ναυάγιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα ανοικτά των ακτών της Λαμπεντούζα. Βάρκα που μετέφερε μετανάστες ανατράπηκε και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Ένα σκάφος με 97 άτομα επιβαίνοντες ναυάγησε 12,9 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Λαμπεντούζα. Το ναυάγιο σημειώθηκε περίπου 14 μίλια νότια του νησιού. Σύμφωνα με πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Radio Radicale, 20 σοροί έχουν ήδη συλλεχθεί από περιπολικά σκάφη του ιταλικού λιμενικιού που στη συνέχεια απέπλευσαν για τη Λαμπεντούζα. Ένα νεογέννητο μωρό αναφέρεται επίσης μεταξύ των θυμάτων, και άγνωστος αριθμός ανθρώπων αγνοείται.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αγνοούνται μεταξύ 15 και 20 άτομα. Συνολικά περίπου 100 μετανάστες επέβαιναν στα δύο σκάφη. Οι επιζώντες φέρονται να έχουν ήδη αποβιβαστεί.

Το σκάφος που βρισκόταν ήδη σε εμφανή κίνδυνο, εντοπίστηκε από ελικόπτερο της οικονομικής αστυνομίας και του λιμενικού λιμενικού στις 11:00 σήμερα το πρωί. Μονάδες τους έσπευσαν στο σημείο. Όταν οι διασώστες έφτασαν στην υποδεικνυόμενη τοποθεσία, βρήκαν ένα αναποδογυρισμένο σκάφος και όλους τους μετανάστες στο νερό.

Ο πρώτος προσωρινός απολογισμός είναι 20 νεκροί και περίπου 60 διασωθέντες από τα ιταλικά περιπολικά σκάφη. Προς το παρόν, οι αγνοούμενοι είναι επτά.

Περιπολικά σκάφη (δύο της οικονομικής αστυνομίας και ένα της ακτοφυλακής) κάνουν δρομολόγια προς το νησί της Λαμπεντούζα για να μεταφέρουν στη στεριά τους μετανάστες που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 675 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου από την αρχή του έτους.