Ο Λευκός Οίκος θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά αγώνα UFC το 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στο Prudential Center, το Σάββατο 7 Ιουνίου 2025, στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ,

Ο Λευκός Οίκος πρόκειται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά έναν αγώνα Ultimate Fighting Championship (UFC) το επόμενο έτος, στο πλαίσιο των εορτασμών της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ προς τιμήν της 250ης επετείου από την ίδρυση της χώρας.

Ο αγώνας ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στενό φίλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τραμπ φιλοξένησε μερικές από τις πρώτες διοργανώσεις του UFC στις προσωπικές του επιχειρηματικές ιδιοκτησίες.

«Σίγουρα θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Γουάιτ στο CBS Mornings.

Ο επικεφαλής του UFC είπε ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον πρόεδρο και την κόρη του, Ιβάνκα, στο τέλος του μήνα για να οριστικοποιήσουν τα σχέδια. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την εκδήλωση στο BBC.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα φιλοξενηθεί ένας αγώνας UFC στον Λευκό Οίκο. Δεν είναι σαφές πού θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση. Οι αγώνες UFC συνήθως προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες άτομα και διεξάγονται σε μεγάλες αρένες.

«Όταν μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να το κάνω, είπε: "Θέλω την Ιβάνκα στο κέντρο αυτού"», είπε ο Γουάιτ για τις συζητήσεις του με τον Τραμπ. «Έτσι, η Ιβάνκα επικοινώνησε μαζί μου και αρχίσαμε να συζητάμε για τις δυνατότητες, για το πού θα γινόταν και, τα ετοίμασα όλα».

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στην ιδέα της διοργάνωσης ενός αγώνα στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης τον περασμένο μήνα στην Αϊόβα. Ανέφερε ότι υπήρχαν ιδέες για την κατασκευή ενός κλουβιού για τον αγώνα στον Λευκό Οίκο και πρότεινε ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 25.000 άτομα.

«Θα διοργανώσουμε έναν αγώνα UFC στους κήπους του Λευκού Οίκου», είχε πει ο Τραμπ. «Έχουμε πολύ χώρο εκεί».