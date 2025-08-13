Ο Λευκός Οίκος θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά αγώνα UFC το 2026

Ο αγώνας ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στενό φίλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000

Newsbomb

Ο Λευκός Οίκος θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά αγώνα UFC το 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στο Prudential Center, το Σάββατο 7 Ιουνίου 2025, στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ,

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λευκός Οίκος πρόκειται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά έναν αγώνα Ultimate Fighting Championship (UFC) το επόμενο έτος, στο πλαίσιο των εορτασμών της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ προς τιμήν της 250ης επετείου από την ίδρυση της χώρας.

Ο αγώνας ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στενό φίλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τραμπ φιλοξένησε μερικές από τις πρώτες διοργανώσεις του UFC στις προσωπικές του επιχειρηματικές ιδιοκτησίες.

«Σίγουρα θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Γουάιτ στο CBS Mornings.

Ο επικεφαλής του UFC είπε ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον πρόεδρο και την κόρη του, Ιβάνκα, στο τέλος του μήνα για να οριστικοποιήσουν τα σχέδια. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την εκδήλωση στο BBC.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα φιλοξενηθεί ένας αγώνας UFC στον Λευκό Οίκο. Δεν είναι σαφές πού θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση. Οι αγώνες UFC συνήθως προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες άτομα και διεξάγονται σε μεγάλες αρένες.

«Όταν μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να το κάνω, είπε: "Θέλω την Ιβάνκα στο κέντρο αυτού"», είπε ο Γουάιτ για τις συζητήσεις του με τον Τραμπ. «Έτσι, η Ιβάνκα επικοινώνησε μαζί μου και αρχίσαμε να συζητάμε για τις δυνατότητες, για το πού θα γινόταν και, τα ετοίμασα όλα».

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στην ιδέα της διοργάνωσης ενός αγώνα στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης τον περασμένο μήνα στην Αϊόβα. Ανέφερε ότι υπήρχαν ιδέες για την κατασκευή ενός κλουβιού για τον αγώνα στον Λευκό Οίκο και πρότεινε ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 25.000 άτομα.

«Θα διοργανώσουμε έναν αγώνα UFC στους κήπους του Λευκού Οίκου», είχε πει ο Τραμπ. «Έχουμε πολύ χώρο εκεί».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Εκκένωση στην περιοχή Παρπαριά

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η εικόνα σε Βόλβη και Σκύδρα

17:42LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έχω πιάσει πρώην σύντροφό μου να με απατά, τον συγχώρεσα και με χτύπησε κιόλας

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Εκπαίδευση χειρισμού drones σε παιδιά για την αντιμετώπιση της Ρωσίας ξεκινά η χώρα

17:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη λύνει το μεγαλύτερο μυστήριο της αρχαιολογίας στον 21ο αιώνα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συμφέρει η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε γυμνές και αποψιλωμένες περιοχές παρά σε δασικές

17:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει να την εκδώσετε

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμα και Βιγιαρεάλ θέλουν Μαυροπάνο – Πάνω από 20 εκατ. ευρώ η τιμή του

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 15χρονου από χώρο παιδικής προστασίας

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη και Ουκρανία: Η τελευταία προσπάθεια να πείσουν τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα - Μακρόν: «Ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαμαρτυρία κατά του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris - Στο πλοίο επιβαίνουν ισραηλινοί τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 17χρονου από τα Μελίσσια - Βρέθηκε σώος και αβλαβής

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Η μοναδική περίπτωση του Motty - Ο υβριδικός ελέφαντας που δεν έπρεπε να υπάρξει

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες της ΕΕ πριν από την Αλάσκα -Αμερικανικές πηγές: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τη ρωσική οικονομία αύριο»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που κοπέλα γλιστράει και «εκτοξεύει» κατά λάθος σκύλο στο νερό - Δείτε βίντεο

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Περιορισμένες οι ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο Βούντενης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες στην Παλιά Φιλιππιάδα, καίγονται σπίτια στη Χίο

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

16:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από το GFS - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» πολύ δύσκολο τριήμερο

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μήνυμα εκκένωσης από το 112

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Δεν έχουμε κοιμηθεί λεπτό - Πολεμάμε μέσα στις φλόγες»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Πιλότοι Canadair ανεφοδιάζουν το αεροσκάφος από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου - Δείτε βίντεο

16:47ΥΓΕΙΑ

Τρομακτικό παρασιτικό σκουλήκι: Προκαλεί καρκίνο και εισβάλλει στο σώμα... χωρίς να νιώθεις τίποτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ