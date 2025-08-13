Τα ζευγάρια που… κουτσομπολεύουν μαζί είναι τα πιο ευτυχισμένα

Μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Ρίβερσαϊντ με τίτλο «Spill the Tea, Honey: Gossiping Predicts Well-Being in Same- and Different-Gender Couples» αποκαλύπτει ότι τα ζευγάρια που κουτσομπολεύουν μαζί όχι μόνο δένονται περισσότερο, αλλά δηλώνουν και πιο ευτυχισμένα και ικανοποιημένα από τη σχέση τους.

«Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, όλοι κουτσομπολεύουν», σχολίασε η Τσάντλερ Σπαρ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Το κουτσομπολιό είναι παντού».

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 76 ζευγάρια χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή ηχογράφησης, το Electronically Activated Recorder (EAR), που κατέγραφε αποσπάσματα από τις καθημερινές τους συνομιλίες. Το δείγμα περιλάμβανε ζευγάρια αποκλειστικά από τη Νότια Καλιφόρνια και η συσκευή κατέγραψε περίπου το 14% της ημερήσιας ομιλίας τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες κουτσομπόλευαν κατά μέσο όρο 38 λεπτά την ημέρα, με τα 29 από αυτά να αφορούν συζητήσεις με τον/την σύντροφό τους. Και όπως φάνηκε, αυτό τους έκανε καλό καθώς όσοι κουτσομπόλευαν πιο συχνά δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα προσωπικής ευτυχίας, ενώ το κουτσομπολιό συνδέθηκε και με καλύτερη ποιότητα σχέσης.

Η επικεφαλής της έρευνας, Μέγκαν Ρόμπινς, εξήγησε ότι το κουτσομπολιό μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο συναισθηματικής οικειότητας. Συχνά, μετά από κοινωνικές εκδηλώσεις, τα ζευγάρια συζητούν τι έμαθαν και τι σκέφτηκαν για τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Αυτό το «μετά το πάρτι» κουτσομπολιό, είτε είναι παιχνιδιάρικα καυστικό είτε θετικά σχολιαστικό, ενισχύει το αίσθημα εγγύτητας, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης.

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, «ένα αρνητικό σχόλιο στον δρόμο της επιστροφής από μια συγκέντρωση μπορεί να δείχνει ότι ο δεσμός με τον/την σύντροφο είναι ισχυρότερος από τον δεσμό με τους φίλους εκεί, ενώ τα θετικά σχόλια μπορούν να παρατείνουν την ευχάριστη εμπειρία».

Η σύμβουλος σχέσεων Δρ. Σάμιρα Χάουαρντ δήλωσε στην New York Post ότι το κουτσομπολιό ενισχύει τόσο τη συναισθηματική όσο και την κοινωνική οικειότητα δύο βασικά είδη οικειότητας.

Η νέα έρευνα βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη της Ρόμπινς το 2019, η οποία είχε καταρρίψει μύθους όπως ότι οι γυναίκες κουτσομπολεύουν πιο κακόβουλα ή ότι οι οικονομικά ασθενέστεροι άνθρωποι κουτσομπολεύουν περισσότερο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και πως το κουτσομπολιό δεν είναι εγγενώς κακό ούτε περιορίζεται σε συγκεκριμένη ομάδα.

Ίσως, λοιπόν, αν ανήκετε στους πολλούς που δηλώνουν ότι το άγχος για τα οικονομικά μειώνει την ερωτική τους διάθεση, να βοηθούσε λίγο… «κουτσομπολιό» για να ξαναβρείτε την αίσθηση σύνδεσης.

