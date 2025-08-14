Νέα «πυρά» της κυβέρνησης Ερντογάν κατά CHP και Ιμάμογλου: «Θέλουμε μία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, ανέφερε ότι το Κεντρικό Γραφείο του CHP (Cumhuriyet Halk Partisi – Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα) έχει πλέον μετατραπεί σε έναν «πυρήνα παραγωγής ψεμάτων» και τόνισε πως η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα έπρεπε να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

«Μακάρι η αντιπολίτευση να ήταν ποιοτική, να παρήγαγε προτάσεις· κι εμείς θέλουμε να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια, να διεξάγονται έρευνες όπου χρειάζεται», υποστήριξε.

Ο Εκρέμ Ιμαμόγλου, ο οποίος θεωρείται ο κύριος αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με «φόντο» τις προεδρικές εκλογές του 2028, συνελήφθη τη 19η Μαρτίου και έκτοτε κρατείται στις φυλακές της Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Η σύλληψη είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της θητείας του ως Δημάρχου –με το CHP– και τον άμεσο περιορισμό της πολιτικής του δραστηριότητας, λόγω των κατηγοριών εις βάρος του για σοβαρές παρανομίες.

Αναφερόμενος στο πολιτικό μέλλον της χώρας, ο Γιλμάζ Τουντς σημείωσε πως «στον Αιώνα της Τουρκίας» πρέπει να προχωρήσουμε με ένα νέο Σύνταγμα, ενώ, υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες έχουν ανοίξει τον δρόμο για μία Τουρκία χωρίς τρομοκρατία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν θα επιτρέψει επιθέσεις εναντίον του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Τέλος, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν διεξαχθεί έρευνες και σε Δήμους που διοικούνται από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν), αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει επιλεκτική μεταχείριση στη διερεύνηση υποθέσεων.