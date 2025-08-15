Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό λιμάνι στο Αστραχάν λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Πλήγμα της Ουκρανίας στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας

Newsbomb

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό λιμάνι στο Αστραχάν λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα (15/08), οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το λιμάνι Όλια στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, χτυπώντας πλοίο με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυρομαχικά από το Ιράν.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο λιμάνι ως σημαντικό κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού της για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, όπως αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η στρατιωτική επιχείρηση έλαβε χώρα μερικές ώρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και τον «ισχυρό άνδρα» του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην αεροπορική βάση «Έλμεντορφ – Ρίτσαρντσον», κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Οι αλλαγές στα δρομολόγια

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Η Λίβερπουλ δεν τον ξεχνάει, θα έχει πάντα τη θέση του στα αποδυτήρια των «Reds»

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο – «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλόκαστρο: Μοιραία βουτιά για 76χρονη - Ανασύρθηκε χωρίς τις ασισθήσεις της

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα παραμένει το 60% της Βολισσού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Opel θυμάται το ένδοξο αγωνιστικό παρελθόν της

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Τρία νέα περιστατικά με μετανάστες σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες και Θήρα

10:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Σέντρα σε Premier League και LaLiga – Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Όπου «φύγει- φύγει» οι Αθηναίοι - Μαζική έξοδος εκδρομέων από τα λιμάνια

10:31LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη: Κάνει γυμναστική 20 μέρες μετά τον τοκετό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Έρημη πόλη η Αθήνα – Εικόνες… ησυχίας από την άδεια πρωτεύουσα

10:18TRAVEL

Αύγουστος στην Αθήνα: Υπαίθριες προβολές, εκθέσεις σε μουσεία της πόλης και βόλτες στα Αναφιώτικα

10:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό αντίο του Λαμέλα στο ποδόσφαιρο: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έπαιρνα φάρμακα πριν από κάθε ματς»

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά τον Δεκαπενταύγουστο

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό λιμάνι στο Αστραχάν λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα Πατουλίδου: «Βλέπω μάτια που δεν είναι εδώ» - Συγκινεί ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Kona γίνεται πιο δυνατό

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος με αεροβόλο και σουγιά στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δημόσια «καρφιά», στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και στον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Οι αμφιβολίες του ιατροδικαστή για το επίσημο πόρισμα τον «στοιχειώνουν» μέχρι σήμερα

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Στις 22:00 το κρίσιμο ραντεβού

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά τον Δεκαπενταύγουστο

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ