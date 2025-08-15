Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό λιμάνι στο Αστραχάν λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Πλήγμα της Ουκρανίας στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας
Σήμερα (15/08), οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το λιμάνι Όλια στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, χτυπώντας πλοίο με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυρομαχικά από το Ιράν.
Η Ρωσία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο λιμάνι ως σημαντικό κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού της για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, όπως αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Η στρατιωτική επιχείρηση έλαβε χώρα μερικές ώρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και τον «ισχυρό άνδρα» του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην αεροπορική βάση «Έλμεντορφ – Ρίτσαρντσον», κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα.