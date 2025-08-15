Η Χίλαρι θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν η Ουκρανία δεν χάσει εδάφη

Η Χίλαρι θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν η Ουκρανία δεν χάσει εδάφη
Η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε ότι θα πρότεινε τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, εάν μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Η Κλίντον έδωσε αυτή την υπόσχεση στο podcast «Raging Moderates».

«Ειλικρινά, αν μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον τρομερό πόλεμο χωρίς να θέσει την Ουκρανία σε μια θέση όπου θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη σε έναν επιτιθέμενο, αν μπορούσε πραγματικά να αντισταθεί στον Πούτιν - κάτι που δεν έχουμε δει ακόμα, αλλά ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή - αν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας όλων αυτών, θα τον πρότεινα για το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε η Κλίντον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές εναντίον της Κλίντον το 2016.

