Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

Μια γυναίκα έγινε viral στο TikTok αφού παραδέχτηκε ότι η «σοβαρή διάρροια» της ανάγκασε να ακυρωθεί ολόκληρη η πτήση της United Airlines

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη
ΚΟΣΜΟΣ
Η ηθοποιός και νταντά Meghan Reinertsen λέει ότι όλα ξεκίνησαν με ένα μισοψημένο μπιφτέκι στην Πορτογαλία, το οποίο της προκάλεσε έντονη τροφική δηλητηρίαση. Αφού επέστρεψε στις ΗΠΑ, επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση από την Ινδιανάπολη, όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης.

Αγνοώντας την ένδειξη για τις ζώνες ασφαλείας, έτρεξε στην τουαλέτα και υπέφερε από 20 λεπτά ασταμάτητης διάρροιας, εφίδρωσης σε όλο το σώμα και κράμπες, ακολουθούμενα από εμετό σε μια σακούλα που της έδωσε μια αεροσυνοδός. Η κατάσταση ήταν τόσο άσχημη που η επόμενη αναχώρηση του αεροπλάνου ακυρώθηκε και μια ομάδα ειδικών σε πλήρη προστατευτική ενδυμασία κλήθηκε για να καθαρίσει σε βάθος την τουαλέτα.

Η Reinertsen, της οποίας η ιστορία έχει προβληθεί πάνω από 20 εκατομμύρια φορές, ζήτησε συγγνώμη από όλους όσους της χάλασε τα ταξιδιωτικά σχέδια, αστειευόμενη: «Είμαι βιολογικός κίνδυνος... η ασθενής μηδέν».

Με πληροφορίες από dailymail.com

