Το πρώτο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη διάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων»

«Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει τόσο ενωμένη όσο ήταν το 2022», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων» , στον οποίο συμμετέχουν οι υποστηρικτές του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων του Εμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Σήμερα στις Βρυξέλλες, περιέγραψα τις θέσεις μας για τη διατλαντική ενότητα, τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τα εδαφικά ζητήματα και τις εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει τόσο ενωμένη όσο ήταν το 2022. Αυτή η ισχυρή ενότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης »

Today in Brussels, I outlined our positions on transatlantic unity, peace efforts, territorial issues, and security guarantees, including Ukraine’s EU accession.



It's crucial that Europe remains as united as it was in 2022. This strong unity is essential to achieve a real peace.

Δήλωση - γρίφος του Ζελένσκι για το εδαφικό και την έναρξη των διαπραγματεύσεων

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για εδαφικές αλλαγές στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, αλλά το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη που δεν κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνέντευξη με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και... άναψε φωτιές.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, «που σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πρώτη γραμμή — η γραμμή επαφής είναι η καλύτερη γραμμή για διαπραγματεύσεις».

Ο Ζελένσκι μίλησε σε συνέντευξη Τύπου με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν αναχωρήσει για Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Το Politico αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία δεν κατάφερε να κατακτήσει την περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Μόσχα προσπαθεί να ελέγξει από το 2014. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν κατάφερε να την καταλάβει για 12 χρόνια, και το σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατο... να παραχωρηθεί έδαφος ή να γίνει ανταλλαγή εδαφών», δήλωσε ο Ζελένσκι.

