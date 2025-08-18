Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας

Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι απέτρεψαν σχέδιο επιθέσεων σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς στόχους

Newsbomb

Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας

Φωτ. Αρχείου - Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.

Islamic Revolutionary Guard Corps special forces
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επτά μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν («Υποστηρικτές του Κριτηρίου», αναφορά στο Κοράνι) σκοτώθηκαν την Κυριακή σε επιχείρηση των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ένοπλοι προετοιμάζονταν για επιθέσεις σε νευραλγικά κέντρα, καθώς και στα γενικά αρχηγεία του στρατού και της αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επαρχία σε διαρκή ένταση

Το Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μία από τις λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του Ιράν, συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και χαρακτηρίζεται από πορώδη σύνορα. Η γεωγραφία του το έχει καταστήσει πεδίο συνεχών συγκρούσεων ανάμεσα σε ιρανικές δυνάμεις και ομάδες βελούχων αυτονομιστών, σουνιτών τζιχαντιστών, αλλά και δικτύων διακινητών ναρκωτικών.

Διαδοχικές επιθέσεις

Τις τελευταίες ημέρες, η τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης») ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις στην ίδια επαρχία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ισάριθμων αστυνομικών.

Θρησκευτικές και εθνοτικές εντάσεις

Στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν κατοικεί σημαντικό μέρος της μειονότητας των Βελούχων, που ανήκει στον σουνιτικό κλάδο του Ισλάμ. Η παρουσία τους συχνά φέρνει την περιοχή σε αντιπαράθεση με την κεντρική εξουσία της Τεχεράνης, σε ένα κράτος που κατά πλειοψηφία είναι σιιτικό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Ναι» στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο – Αλλά αντίστοιχες ζητά και η Μόσχα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Νέα σφαγή από τζιχαντιστές - Τουλάχιστον εννέα νεκροί

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τους ομήρους στη Γάζα

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν αποκλείει αποστολή στρατευμάτων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό σε αίθουσα μπιλιάρδου με επτά νεκρούς

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Handelsblatt: Η Γερμανία μπορεί να διδαχθεί πραγματισμό από την Ελλάδα

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νιγηρία: Αγνοούνται περισσότεροι από 40 άνθρωποι σε ναυάγιο ποταμόπλοιου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός καταγράφηκε να πετά σκουπίδια στην άκρη του δρόμου

23:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ligue 1: Δυσκολεύτηκε η Παρί, την… ξελάσπωσε ο Βιτίνια

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Επιχείρηση διάσωσης τραυματία από φαράγγι

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Δευτέρα (18/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

23:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε αλλοδαπό για ναρκωτικά στο λιμάνι του Πειραιά

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός σε τροχαίο 56χρονος πατέρας τριών παιδιών

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 39 αλλοδαπών στην Καλαμάτα - Μεταφέρονται στο λιμάνι της πόλης

23:09LIFESTYLE

Μαρία Παναγοπούλου: Συγκινεί οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα - «Ήξερες να ζεις»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι επόμενες αργίες του 2025 - Το τετραήμερο που θα «χαρίσει» χαμόγελα

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρκαγιά στην Τουρκία: Εκατοντάδες άνθρωποι εκκενώνουν επτά χωριά - Βίντεο

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός από πτώση βράχου στον Αχέροντα - Στο χειρουργείο 16χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Οδηγίες επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου δίνει η κυβέρνηση - Τα 9 βασικά είδη που πρέπει να έχει κάθε νοικοκυριό

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 19χρονος Θανάσης που σκοτώθηκε πηδώντας από το τρόλεϊ

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε μέσα από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα - Άθλια μεθόδευση»

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Πάει για νέο καβγά ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο; «Το Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατη την παραχώρηση ή την ανταλλαγή εδαφών», είπε - Γόρδιος δεσμός το εδαφικό

19:28LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου: Πλήρωσε διόδια για το όχημα πίσω της και έγινε viral - Βίντεο

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γιος βίασε την ηλικιωμένη μητέρα του «ως τιμωρία» επειδή τον κακοποιούσε στην παιδική ηλικία

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτήση «θρίλερ» - Σοκάρει στιγμιότυπο μέσα από την καμπίνα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (17/8): Δύο υπερτυχεροί θα μοιραστούν το ποσό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπώρου: Η πρώτη πρόβλεψη για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης - Ο ρόλος του «απομακρυσμένου θεατή»

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Προχωρά σε εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Οκτάχρονος που πέθανε και επανήλθε στη ζωή εξομολογείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

15:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημη η «βόμβα» Καλάμπρια – Ανακοινώθηκε ο Ιταλός

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό σε αίθουσα μπιλιάρδου με επτά νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ