Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με δυνάμεις ασφαλείας

Επτά μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν («Υποστηρικτές του Κριτηρίου», αναφορά στο Κοράνι) σκοτώθηκαν την Κυριακή σε επιχείρηση των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ένοπλοι προετοιμάζονταν για επιθέσεις σε νευραλγικά κέντρα, καθώς και στα γενικά αρχηγεία του στρατού και της αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επαρχία σε διαρκή ένταση

Το Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μία από τις λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του Ιράν, συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και χαρακτηρίζεται από πορώδη σύνορα. Η γεωγραφία του το έχει καταστήσει πεδίο συνεχών συγκρούσεων ανάμεσα σε ιρανικές δυνάμεις και ομάδες βελούχων αυτονομιστών, σουνιτών τζιχαντιστών, αλλά και δικτύων διακινητών ναρκωτικών.

Διαδοχικές επιθέσεις

Τις τελευταίες ημέρες, η τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης») ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις στην ίδια επαρχία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ισάριθμων αστυνομικών.

Θρησκευτικές και εθνοτικές εντάσεις

Στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν κατοικεί σημαντικό μέρος της μειονότητας των Βελούχων, που ανήκει στον σουνιτικό κλάδο του Ισλάμ. Η παρουσία τους συχνά φέρνει την περιοχή σε αντιπαράθεση με την κεντρική εξουσία της Τεχεράνης, σε ένα κράτος που κατά πλειοψηφία είναι σιιτικό.

Διαβάστε επίσης