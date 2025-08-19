Naomi Watts: Ξεσπά σε κλάματα γιατί ο γιος της πάει στο κολέγιο
Η Naomi Watts παίρνει αγκαλιά τον γιο της ενώ εκείνος έχει μαζέψει τις αποσκευές του και ξεσπά σε κλάματα
Ο γιος της Naomi Watts πηγαίνει στο κολέγιο και εκείνη ξεσπά σε κλάματα. Η 56χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία με τον γιο της, Sasha Schreiber.
Η Naomi Watts παίρνει αγκαλιά τον γιο της ενώ εκείνος έχει μαζέψει τις αποσκευές του.
«Σταματήστε το #1», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της εικόνας. Τον γιο του αποχαιρέτισε όμως και ο πατέρας του, Liev Schrieber, με τον οποίο η Naomi Watts χώρισε το 2016.
