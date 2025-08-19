Naomi Watts: Ξεσπά σε κλάματα γιατί ο γιος της πάει στο κολέγιο

Η Ναόμι Γουάτς στην 30ή τελετή απονομής των Critics Choice Awards την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025, στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Ο γιος της Naomi Watts πηγαίνει στο κολέγιο και εκείνη ξεσπά σε κλάματα. Η 56χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία με τον γιο της, Sasha Schreiber.

Η Naomi Watts παίρνει αγκαλιά τον γιο της ενώ εκείνος έχει μαζέψει τις αποσκευές του.

«Σταματήστε το #1», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της εικόνας. Τον γιο του αποχαιρέτισε όμως και ο πατέρας του, Liev Schrieber, με τον οποίο η Naomi Watts χώρισε το 2016.

Η Naomi Watts αποχαιρετά τον γιο της Instagram