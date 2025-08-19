Michelle Williams: Ευχαριστεί τη γυναίκα που έγινε παρένθετη μητέρα για «το θαύμα της κόρης της

Η Michelle Williams ευχαριστεί τη γυναίκα που έγινε παρένθετη μητέρα για «το θαύμα της μικρής μας κόρης»

Η Michelle Williams μίλησε δημόσια για τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, αποκαλύπτοντας πως ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας.

Η 44χρονη ηθοποιός, βραβευμένη με Emmy, εμφανίστηκε στις 18 Αυγούστου στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! με οικοδέσποινα την Tiffany Haddish και μίλησε για την προσωπική της ζωή, κάτι που σπάνια συνηθίζει να κάνει.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Haddish την επαίνεσε για την εμφάνισή της, λέγοντας πως μοιάζει να μην έχει κάνει ποτέ παιδιά. Τότε, η Williams απάντησε:

«Πρέπει να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Christine, γιατί το τελευταίο μας μωρό δεν το έφερα εγώ στον κόσμο. Το θαύμα της μικρής μας κόρης είναι χάρη σε εκείνη. Σε ευχαριστώ, Christine».

Η ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά το όνομα της γυναίκας που έγινε παρένθετη μητέρα, αλλά και το φύλο του μωρού. «Χάρη στην Christine έχω τρία παιδιά κάτω των πέντε ετών στο σπίτι», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Η Williams έχει τέσσερα παιδιά συνολικά. Η μεγαλύτερη κόρη της, Matilda Rose Ledger, σήμερα 19 ετών, γεννήθηκε το 2005 από τη σχέση της με τον αείμνηστο Heath Ledger. Με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Thomas Kail, απέκτησαν τον πρώτο τους γιο Hart το 2020, ένα ακόμη παιδί το 2022 και την πιο μικρή τους κόρη το 2025. Παρά τη χαρά της μητρότητας, η Williams παραμένει εξαιρετικά διακριτική και δεν έχει αποκαλύψει τα ονόματα των νεότερων παιδιών της.

Μιλώντας για τη ζωή της με τρία μικρά παιδιά, είπε αστειευόμενη:

«Όλα είναι υπό έλεγχο, εγώ είμαι ο ενήλικας στο σπίτι. Προσπαθώ να βρω ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένεια. Οι περισσότεροι μιλάνε για “αυτοφροντίδα”, αλλά εγώ αναρωτιέμαι πότε ακριβώς γίνεται αυτό, αφού δουλεύω και μεγαλώνω παιδιά».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι βρίσκει λίγες στιγμές ησυχίας ακόμα και μέσα… σε δημόσιες υπηρεσίες. «Κλείνω ραντεβού στη μέση της ημέρας, κάθομαι στην ουρά ήσυχα, με τη λίστα μου, και απολαμβάνω έστω μία ώρα σιωπής», είπε γελώντας, προσθέτοντας πως το «κόλπο» είναι να μην ελέγχεις πολύ τα χαρτιά σου ώστε να έχεις δικαιολογία να ξαναπάς.