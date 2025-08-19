Σπουδαία ανακάλυψη στο «λιμάνι της ακολασίας» στη Νάπολη - Πώς ξαναγράφει τη ρωμαϊκή ιστορία

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέα δεδομένα για τη ζωή της ρωμαϊκής ελίτ, φέρνοντας στο φως έναν πολιτιστικό θησαυρό

Ένα εξαιρετικά διατηρημένο λουτρό, που πιθανώς ανήκε στον Ρωμαίο πολιτικό, ρήτορα, δικηγόρο και φιλόσοφο Μάρκο Τύλλιο Κικέρωνα, ανακαλύφθηκε στους βυθισμένους χώρους της αρχαίας πόλης Βάιες, στην ακτή του κόλπου της Νάπολης. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το περίτεχνο ψηφιδωτό δάπεδο περίπου τρία μέτρα κάτω από τη θάλασσα, σε μια περιοχή που στο παρελθόν λειτουργούσε ως λιμάνι.

Σύμφωνα με αναφορές, η τοποθεσία αυτή συνδέεται με τη βίλα του Κικέρωνα, όπως περιγράφεται σε αρχαίες πηγές. Οι Βάιες, που γνώρισαν ακμή κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., υπήρξαν η πολυτελής λουτρόπολη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου η ελίτ της Ρώμης συγκεντρωνόταν για να δραπετεύσει από τη ζέστη και να απολαύσει τα ιαματικά νερά της περιοχής.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, το Αρχαιολογικό Πάρκο Φλεγραίων Πεδίων σημείωσε: «Η υπόθεση που εξετάζεται επί του παρόντος είναι ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στα λουτρά της βίλας του Κικέρωνα». Το ψηφιδωτό δάπεδο στηρίζεται από μικρούς πλίνθινους πυλώνες και περιβάλλεται από κεραμικά θραύσματα. Το δίκτυο σωλήνων που αντλούσε ζεστό αέρα στο λουτρό, δημιουργώντας μια μορφή ρωμαϊκής σάουνας, παραμένει σε άριστη κατάσταση, σχεδόν δύο χιλιετίες μετά.

Οι Βάιες, που περιγράφονται από τον ποιητή Σέξτο Προπέρτιο ως «δίνη πολυτέλειας» και «λιμάνι της ακολασίας», υπήρξαν σημείο συνάντησης για Ιούλιο Καίσαρα, Αύγουστο και Νέρωνα, και αποτέλεσαν το αρχαίο αντίστοιχο του Μόντε Κάρλο, με ατέλειωτα πάρτι και επίδειξη πλούτου. Ωστόσο, η πόλη άρχισε σταδιακά να βυθίζεται λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας, και μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ., πολλά κτίρια βρίσκονταν 4-6 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.

Η πρόσφατη ανακάλυψη των λουτρών, που συνδέονται με ένα ευρύτερο δίκτυο δωματίων, πισίνων και διαδρόμων για την ρωμαϊκή ελίτ, θεωρείται σημαντική για την κατανόηση της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής δομής της εποχής. Οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι τα κεραμικά υλικά που εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφή προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για την κατασκευή και την καταστροφή του χώρου.

Η συντήρηση και η αποκατάσταση του συγκροτήματος των λουτρών, ειδικά των ψηφιδωτών δαπέδων και των θραυσμάτων ζωγραφικής, προγραμματίζεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, ενώ η επιστημονική ομάδα προειδοποιεί ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα η σχέση του χώρου με τη βίλα του Κικέρωνα.

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέα δεδομένα για τη ζωή της ρωμαϊκής ελίτ, φέρνοντας στο φως έναν πολιτιστικό θησαυρό που παρέμενε κρυμμένος κάτω από τη θάλασσα για σχεδόν δύο χιλιετίες.

