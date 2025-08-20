Κολομβία: Άρση της κατ’ οίκον κράτησης για τον πρώην πρόεδρο Ουρίμπε

Υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Κολομβίας Αλβάρο Ουρίμπε Βέλεθ διαδηλώνουν για να δείξουν την υποστήριξή τους προς αυτόν μετά την καταδίκη του σε 12 χρόνια κατ' οίκον περιορισμό για αλλοίωση μαρτύρων και δωροδοκία, στο Κάλι της Κολομβίας, Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025.

Η κολομβιανή δικαιοσύνη αποφάσισε την Τρίτη την άρση της κατ’ οίκον κράτησης του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για παρακώλυση της δικαιοσύνης και επηρεασμό μαρτύρων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν αναμονή της ετυμηγορίας του εφετείου για την υπόθεσή του.

Ο Ουρίμπε, 73 ετών, που διετέλεσε πρόεδρος της Κολομβίας από το 2002 έως το 2010, είχε καταδικαστεί τον Αύγουστο σε ποινή 12 ετών κατ’ οίκον περιορισμού στον δήμο Ριονέγκρο, κοντά στη γενέτειρά του, το Μεδεγίν.

Καταδίκη για επηρεασμό μαρτύρων

Τον περασμένο μήνα, ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για προσπάθεια άσκησης πίεσης σε μάρτυρες ώστε να αποφύγει τη σύνδεσή του με ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες συμμετείχαν στον μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο με αντάρτες της αριστεράς. Έγινε έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Κολομβίας που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, αντιμετώπιζε και κατηγορίες για διαδικαστική απάτη.

Αρχικά, το δικαστήριο είχε διατάξει την άμεση έκτιση της ποινής του, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο διαφυγής του στο εξωτερικό. Ωστόσο, ανώτερο δικαστήριο της Μπογοτά έκρινε ότι η αιτιολόγηση της απόφασης ήταν «αόριστη, απροσδιόριστη και ασαφής», οδηγώντας στην αναστολή της κατ’ οίκον κράτησης.

Υπόθεση με ανατροπές

Η έρευνα εις βάρος του Ουρίμπε γνώρισε πολλές ανατροπές τα τελευταία χρόνια, με γενικούς εισαγγελείς να επιχειρούν κατά καιρούς να την θέσουν στο αρχείο.

Το 2012, ο ίδιος κατηγόρησε τον αριστερό γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα ότι συνωμοτούσε για να τον συνδέσει ψευδώς με παραστρατιωτικές οργανώσεις. Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο απέρριψε τις κατηγορίες κατά του Σεπέδα, αλλά μετέφερε το βάρος της έρευνας στον Ουρίμπε. Οι αρχές διερεύνησαν την πιθανότητα να είχε προσπαθήσει να χειραγωγήσει φυλακισμένους πρώην παραστρατιωτικούς, προκειμένου να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του πολιτικού του αντιπάλου και να εξασφαλίσει καταθέσεις υπέρ του.

