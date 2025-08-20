Κύπρος: Τρομακτική η νύχτα στον Ύψωνα μετά τη φωτιά σε εργοστάσιο χαρτικών - Κλειστοί οι δρόμοι

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο εργοστάσιο χαρτικών που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά

Τρομακτικά δύσκολη ήταν η νύχτα σε γειτονιά στον Ύψωνα της Λεμεσού εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο χαρτικών με τις εκρήξεις να ήταν συνεχείς.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά σε σπίτια και χρειάστηκε να γίνουν εκκενώσεις. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το philenews, από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν τουλάχιστον δύο οικίες. Επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα το πρωί, η κατάσταση είναι αισθητά βελτιωμένη.

Ωστόσο, η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως είναι κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου, ο δρόμος προς την περιοχή Ύψωνα, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο. Επιπλέον έγιναν αποκοπές και μικρότερων δρόμων στην περιοχή.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και παροχή βοήθειας.