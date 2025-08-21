Διεθνής Αμνηστεία κατά κυβέρνησης Τραμπ- Χρησιμοποιεί ΤΝ για να παρακολουθεί μετανάστες - φοιτητές

Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών οδηγεί σε «πλειάδα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σημειώνεται. 

Newsbomb

Διεθνής Αμνηστεία κατά κυβέρνησης Τραμπ- Χρησιμοποιεί ΤΝ για να παρακολουθεί μετανάστες - φοιτητές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου James Brady στο Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σήμερα τις αρχές των ΗΠΑ πως παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για να παρακολουθούν μαζικά μετανάστες και ξένους φοιτητές που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων, με φόντο τις κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναπτύσσει (...) τεχνολογίες βασισμένες στην ΤΝ στο πλαίσιο προγράμματος μαζικών απελάσεων και καταστολής της έκφρασης υπέρ της Παλαιστίνης», επισήμανε η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας, επικεφαλής της διεύθυνσης έρευνας στη Διεθνή Αμνηστία, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της ΜΚΟ, που δημοσιοποιήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών οδηγεί σε «πλειάδα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Η Αμνηστία επισημαίνει ιδίως τη χρήση εργαλείων πληροφορικής, ενισχυμένων από ΤΝ, που έχουν δημιουργήσει οι εταιρείες Babel Street και Palantir, για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και σε πραγματικό χρόνο. Οι δυο εταιρείες έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια από την αμερικανική κυβέρνηση, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της κατασκοπείας.

Τα προγράμματά τους, το Babel X και το Immigration OS, αντίστοιχα, «έχουν αυτοματοποιημένες δυνατότητες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, την παρακολούθηση και την αποτίμηση μαζικά και μόνιμα», σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Πάντα κατά τη Διεθνή Αμνηστία, τεχνολογίες του είδους χρησιμοποιούνται για τη στοχοποίηση αλλοδαπών φοιτητών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο «με εύρος χωρίς προηγούμενο».

Αυτό μεταφράζεται «σε παράνομες συλλήψεις και μαζικές απελάσεις, δημιουργώντας κλίμα φόβου και επιτείνοντας την ‘παραλυτική επίπτωση’ σε μετανάστες και ξένους σπουδαστές σε σχολεία και πανεπιστημιουπόλεις», επιμένει η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχτηκε σε εκστρατεία εναντίον ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που κατηγορεί ιδίως πως άφησαν να θάλλουν στις πανεπιστημιουπόλεις τους κινήματα υποστήριξης στους Παλαιστινίους, που εξισώνει με αντισημιτισμό.

Η κυβέρνησή του έκοψε επιδοτήσεις για επιστημονική έρευνα σε διάφορα ιδρύματα, συνέλαβε κι απείλησε με απέλαση διαδηλωτές στρατευμένους υπέρ των Παλαιστινίων, απαίτησε να απαγορευτεί στο περίβλεπτο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να δέχεται ξένους φοιτητές και διέταξε να ανασταλεί η επεξεργασία θεωρήσεων διαβατηρίων ώστε να περνούν από κόσκινο οι παρουσίες ενδιαφερόμενων σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ξένοι φοιτητές λένε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πλέον διστάζουν να πάνε να σπουδάσουν στις ΗΠΑ, ή ανησυχούν αν έχουν κάνει δημοσιεύσεις –ή έχουν επιδοκιμάσει δημοσιεύσεις– υπέρ των Παλαιστινίων ή εναντίον του αμερικανού προέδρου Τραμπ σε ψηφιακές πλατφόρμες.

«Το Babel X επιτρέπει να σαρώνονται με ταχύτητα χάρη στην ΤΝ οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για περιεχόμενο συνδεόμενο με την ‘τρομοκρατία’», σημειώνει η Αμνηστία. Όμως «τεχνολογίες που βασίζονται στις πιθανότητες και χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις προθέσεις ανθρώπων έχουν τεράστια περιθώρια σφάλματος, μπορεί συχνά να κάνουν διακρίσεις και να εμφορούνται από προκαταλήψεις, και μπορεί να οδηγήσουν να παρουσιάζεται εσφαλμένα περιεχόμενο υπέρ των Παλαιστινίων ως αντισημιτικό».

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποδυθεί σε αντιμεταναστευτική επίθεση ευρείας κλίμακας.

Οι συλλήψεις έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλες τις ΗΠΑ: ο αριθμός των κρατουμένων της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) έφθασε στην κορύφωση τον Ιούνιο, με πάνω από 60.000 παράτυπους μετανάστες να έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Για να εντοπίζουν παράτυπους μετανάστες οι αρχές χρησιμοποιούν εργαλείο που έχει δημιουργηθεί από την Palantir, εταιρεία γνωστή για τη δημιουργία προγραμμάτων υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων — ανάμεσα στους πελάτες της είναι ο στρατός του Ισραήλ, καθώς και η ICE.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το λογισμικό της, το Immigration OS, «αυτοματοποιεί διαδικασία ήδη βαθιά προβληματική και αδιαφανή, που έχει ιστορικό καταπάτησης των ορθών νομικών διαδικασιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:07ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Φρανκ Κάπριο: Γνωστός ως «ο πιο ευγενικός δικαστής του κόσμου»

04:41ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστεία κατά κυβέρνησης Τραμπ- Χρησιμοποιεί ΤΝ για να παρακολουθεί μετανάστες - φοιτητές

04:19ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Σχέδιο διαφυγής στην Αργεντινή από τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου

03:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δολοφονήθηκε τραγουδιστής που εξυμνούσε εμπόρους ναρκωτικών - Τα μπλεξίματα με τα καρτελ

03:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Βανς ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών από τον Μάρτιο

02:43ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Βρέθηκαν από ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας οι αγνοούμενοι υποβρύχιοι αλιείς

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Επίθεση σε κονβόι που μετέφερε τρόφιμα στην πληττόμενη από επισιτιστική κρίση χώρα

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιτίθεται στο Ισραήλ για σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Δείχνει περιφρόνηση διαπραγματεύσεων

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Κρίσιμος ο ρόλος της Κύπρου στην ανθρωπιστική αλυσίδα για την Γάζα

01:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Φάμελλου για Γάζα - Θα επικοινωνήσει αύριο με τους αρχηγούς των κομμάτων

00:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Για κατασκοπεία κατηγορείται Γάλλος που εργαζόταν για ελβετική ΜΚΟ

00:32ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιταλίας: «Απαράδεκτο» το σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

00:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πεντάρα η Μπόντο Γκλιμτ, ισόπαλο το Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Συνελήφθη 53χρονος για τον τραυματισμό 11χρονου σε βόλτα με jet ski στην παραλία Αμμόλοφων

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστής στο Τέξας μπλόκαρε νόμο για να αναρτηθούν σε όλα τα σχολεία οι Δέκα Εντολές

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές - 7 κρατούμενοι νοσηλεύονται

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων επτά χωρών συνεχίζουν τις συνομιλίες τους για την Ουκρανία

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στη Ζάκυνθο: Βρέθηκε η 52χρονη που είχε εξαφανιστεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρωτοφανής επίθεση μέσα από σήραγγες σε ισραηλινά στρατεύματα - Μάχες σώμα με σώμα

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δραματική διάσωση πατέρα και των παιδιών του από άνδρα με SUP - Συγκλονιστικό βίντεο

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

05:07ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Φρανκ Κάπριο: Γνωστός ως «ο πιο ευγενικός δικαστής του κόσμου»

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές - 7 κρατούμενοι νοσηλεύονται

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φώναζαν «σώστε μας» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παρωδία το μήκος στο Diamond League λόγω καταρρακτώδους βροχής, αποσύρθηκε ο Τεντόγλου

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Κάποιος να τον... φυλάει: 500 μυστικοί πράκτορες ασχολούνται μόνο με την προστασία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Pete Hegseth - Και των... πρώην γυναικών του

00:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πεντάρα η Μπόντο Γκλιμτ, ισόπαλο το Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Έστησαν μπαρμπούτι σε καφετέρια και έφεραν «ντόρτια» - Οκτώ συλλήψεις

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: - Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ανδρών που βρέθηκαν απανθρακωμένοι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκρυπτογράφηση ενός χάρτη: Γιατί ο Τραμπ ήθελε να τον δει όλος ο πλανήτης και ο... Ζελένσκι;

14:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οι συμβουλές του Παϊσιου για τα άσχημα όνειρα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο της νύφης παρέλυσε και δεν μπορούσε να χαμογελάσει την ημέρα του γάμου της λόγω άγχους

03:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δολοφονήθηκε τραγουδιστής που εξυμνούσε εμπόρους ναρκωτικών - Τα μπλεξίματα με τα καρτελ

15:07WHAT THE FACT

Το μυστήριο του χειρογράφου Voynich: Το βιβλίο που κανείς δεν κατάφερε να διαβάσει για 500 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ